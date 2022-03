Yanet García arremetió contra Marta Higareda por supuesta infidelidad de Lewis Howes

La actriz aseguró que su actual novia es una persona íntegra, pero la expresentadora del clima se mantiene firme en redes sociales

Aunque ya pasaron varios meses desde que Yanet García y Lewis Howes terminaron su noviazgo de aproximadamente dos años por una supuesta infidelidad con Martha Higareda, la polémica se revivió hace unas horas a raíz de un consejo que compartió La chica del clima para una de sus seguidoras que dijo estar pasando por una situación similar.

Fue a mediados de 2021 cuando la exintegrante de Hoy confirmó que ya no mantenía una relación sentimental con Lewis Howes, exjugador profesional de fútbol americano. La noticia tomó por sorpresa a los miles de seguidores de la conductora porque aparentemente su romance muy bien. Desde ese entonces no había hecho declaraciones al respecto hasta ahora, cuando se solidarizó con una de sus seguidoras en Instagram.

La usuaria de la plataforma le escribió: “Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”. Yante respondió al mensaje en sus historias, donde por primera vez confesó que su expareja le habría sido infiel con Martha Higareda.

La pareja tuvo una relación de aproximadamente dos años y terminaron a mediados del 2021, cuando supuestamente Lewis ya habría comenzado a salir con la actriz. (Foto: Instagram Yanet García)

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación [...] yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”, escribió.

Tras el polémico comentario, la protagonista de Te presento a Laura fue cuestionada al respeto en una entrevista que concedió para Venga la Alegría y aseguró que la versión de la conductora es errónea, pues cuando conoció a su actual pareja se aseguró de su situación.

“Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación [...] se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”, declaró.

Martha Higareda confirmó su romance varios meses después (Foto IG @lewishowes)

Sin dar muchos detalles, Martha Higareda aseguró que el deportista la contactó cuando ya estaba soltero y lo primero que revisó para acceder a conocerlo fue verificar que no tuviera una relación, así indagó en su perfil de Instagram y no encontró fotografías con alguna exnovia.

“Lewis y yo venimos de relaciones, de vidas muy paralelas, uno de mis exnovios fue diagnosticado con narcicismo. Fue muy fuerte cuando yo conocí a Lewis y nos contábamos los dos historias, él de otras ex de su vida, no voy a decir de cuáles ni nada porque no es necesario y yo tampoco voy a decir quienes pero a lo que voy es que las lecciones de vida son parecidas”, dijo.

