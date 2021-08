Yanet García dio su postura ante cambios en OnlyFans: “realmente lo siento”

La presentadora no abandonará su cuenta en la plataforma (Foto: Instagram de Yanet García)

En días pasados se dio a conocer que la plataforma OnlyFans, caracterizada hasta el día de hoy por ofrecer –entre otros contenidos- la posibilidad de brindar contenidos sexualmente explícitos, cambiará de políticas el próximo mes de octubre y limitará este tipo de videos e imágenes.

El servicio de suscripción prohibirá a los creadores de contenido publicar material con conductas sexuales explícitas, actividad que ha sido altamente recurrente entre personas que se dedican al trabajo sexual para vender a sus seguidores contenido exclusivo.

Y es que la compañía con sede en Londres, Reino Unido, dio a conocer que tras una investigación detectó cuentas que ofrecían contenido relacionado con abusos, incesto y violencia sexual, por lo que dio a conocer que ahora los contenidos estarán regulado, seguirá permitiéndose la publicación de fotos y videos de desnudos “siempre que sean coherentes con la política de OnlyFans”.

La regiomontana confía en que los cambios de OnlyFans amplíen sus oportunidades (Foto: Archivo)

Ante este panorama es Yanet García, quien compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para dar a conocer cuál será su proceder ante las nuevas reglas de la aplicación. Ya en días pasados la cantante puertorriqueña Noelia había informado a sus seguidores que cerrará su cuenta cuando entren en vigor los cambios de la app, pero éste no es el caso de la llamada “Chica del clima”, quien encuentra una oportunidad para seguir creciendo su comunidad.

“Los medios de comunicación y mucha gente me han estado preguntando sobre las nuevas reglas de OnlyFans que entrarán en vigencia en octubre de 2021, me gustaría compartir mis pensamientos al respecto”, escribió la ex novia del jugador de futbol americano Lewis Howes.

La conductora de televisión aseguró que aprovechará los cambios a su favor: “Confié en que la plataforma de OnlyFans se iba a transformar y llegar a audiencias diferentes y más grandes, por eso fue una de las razones por la que decidí crear mi cuenta, sé que los cambios siempre benefician a algunas personas, mientras afectan a otras”.

Yanet comparte con sus seguidores múltiples sesiones de fotos (Foto: @iamyanetgarcia / IG)

La instructora de fitness expresó que “realmente lo siento por los creadores de contenido que se verán gravemente afectados por esos cambios”, y considera que será una oportunidad “porque las limitaciones a menudo generan innovación”.

“Hay mucho potencial para que más creadores de contenido como atletas, artistas, chefs, etc., se unan a OnlyFans, ofrezcan su contenido creativo y lleguen a una audiencia más diversa y generalizada”, escribió la conductora de 30 años.

El pasado mes de abril, la originaria de Monterrey Nuevo León compartió con Infobae México cómo fue que tomó la decisión de abrir una cuenta en la popular plataforma, donde muchos de sus seguidores han quedado “decepcionados” porque la joven no comparte contenido explícito sino fotografías sensuales.

La instructora de fitness lamentó que el cambio en las políticas vaya a perjudicar a algunos usuarios (Foto: @iamyanetgarcia / IG)

“El año pasado se acercaron muchas personas para hablar de la plataforma, incluso agencias, era mucha la insistencia de todas partes, lo hablé con mi novio. Le dije: mira, está esta plataforma, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a platicar incluso con el propietario, Tim Stokley. Hablamos con él, y le planteamos nuestras dudas.

“Nos explicó cómo se ha transformado la aplicación en el último año. Es una plataforma gigante, donde hay más actrices, cantantes, chefs de cocina, entonces es un lugar que en definitiva ha crecido. Ha llegado para generar contenido exclusivo en todas las áreas sin importar lo que quieras aportar como celebridad.”, añadió.

“Para mí me pareció indicado, he creado contenido gratis durante siete años, con todo mi corazón, para todos mis seguidores y ahorita es momento de dar el siguiente paso (...) Entonces me pareció excelente esta plataforma para subir mi contenido sexy, ya que por siete años, había subido gratis. Aventarlo ahí a Onlyfans, y empezar a darle ese giro a mi Instagram de salud y bienestar, porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida”, contó la joven.

SEGUIR LEYENDO: