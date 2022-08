Narcoextorsiones en Q.R.: albañiles y jóvenes, la mayoría de los cientos de desaparecidos que AMLO prometió buscar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a familias de desaparecidos que apoyaría con su búsqueda (Captura de pantalla Teitter AMLO)

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los reclamos de las personas que exigieron esclarecer las desapariciones de sus familiares o seres queridos en Cancún, Quintana Roo, después de que le reprocharan al titular del Ejecutivo la omisión por años de este delito reiterado.

“Vamos a seguir buscando a personas desaparecidas, respetando derechos humanos, no usando la fuerza y sin reprimir al pueblo, tenemos que lograr paz y tranquilidad porque la paz es fruto de la justicia, no les gusta a nuestros adversarios, pero lo voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos”, señaló.

Entre las personas que protestaban, algunas se quejaron de los funcionarios estatales y locales por ignorar los pedidos de los familiares de las personas desaparecidas, pues no existe una atención a los casos ni seguimiento, incluso una madre de familia que esperó poder conversar con el presidente indicó que ha hablado con López Obrador cuatro veces, a dos años de la desaparición de su hija, por lo que le pidió acciones para dar con el paradero de su hija.

“Comprometase usted con los colectivos. Cada día desaparece uno y ahorita tenemos dos en una semana”, le recriminó la madre de familia.

Post de Facebook y resdes sociales denunciaron la desaparición de sus familiares trabajadores de la construcción

<b>Más de 500 desaparecidos</b>

Aunque la lista podría ser mayor, hasta el momento existe un conteo de 590 trabajadores de la industria de la construcción, plomeros, electricistas y obreros en general, que figuran en listas de personas desaparecidas en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo.

Isla Mujeres -Isla Blanca-; Solidaridad -Playa del Carmen-; Tulum y, Benito Juárez -Cancún-, en ese orden, encabezan la lista de los municipios donde se ha generado el 85% de las desapariciones forzadas en este sector. La mayoría de ellas atribuidas al crimen organizado.

En abril de 2021 la desaparición de dos trabajadores de la construcción que fueron privados de su libertad afuera del Hotel Riu, destaparon la terrible reañlidad de estos trabajadores, posteriormente fueron encontrados sin vida en el área verde del Hotel Paladium, en la parte continental de Isla Mujeres.

Un testigo dijo haber visto que personas desconocidas metieron a dos sujetos al área verde del hotel Paladium donde los asesinaron.

El 17 de abril un atentado contra albañiles dejó tres muertos en Ciudad de Mayakoba, en Playa del Carmen y un cuarto murió en el hospital.

Un caso más se registró en la Región 210, don de un hombre que se dirigía a su trabajo en una zona de construcción en Isla Blanca, fue balaceado por hombres armados.

En diciembre de 2020 fueron hallados cuatro cadáveres encontrados en las inmediaciones del Hotel Planet Hollywood, en Isla blanca, Cancún, Quintana Roo. Uno de ellos fue identificado como William Ariel de 20 años, quien habría sido reconocido por su madre tras ver la vestimenta que portaba.

Tras buscar por meses a sus familiares y ver coincidencias en su desaparición, familiares de obreros de la construcción se comunicaron y organizaron para solicitar ayuda en conjunto a las autoridades de Quintana Roo, temen que hayan sido asesinados por el crimen organizado.

“Desaparecidos en el hotel Planet Hollywood y Beach Resort Cancún”, fue un grupo creado por las familias de desaparecidos que denunciaron que sólo de ese lugar habría más de 20 personas sin ser halladas.

“Los extorsionaron para vender drogas”, denunciaron familiares

Familiares de las víctimas apuntaron que hay jóvenes que solo fueron a pedir trabajo y ya no los dejaron salir, mientras que algunos más sí trabajaron algunos días, incluso meses, y Familiares de las víctimas apuntaron que hay jóvenes que solo fueron a pedir trabajo y ya no los dejaron salir, mientras que algunos más sí trabajaron algunos días, incluso meses, y de un momento a otro ya no salieron del hotel.

Entre las investigaciones que hicieron por su propia cuenta, descubrieron que personas ligadas al crimen organizado, amenazaban a los trabajadores de la construcción desde su primer día de trabajo, “o compras o vendes la droga, pero tienes que pagar 300 pesos de cuota”, refiriéndose a la presunta venta de estupefacientes.

Muchos de los que se rehusaron a vender el estupefaciente habrían sido retenidos y asesinados. Tan sólo desde el inicio de este año, el 14 de enero fue encontrado sin vida un hombre frente a las instalaciones de esta construcción.

A principios de diciembre de 2020 se dio a conocer la detención de Ezequiel “R” y a Manuel “V” quienes dijeron que habían enterrado un cuerpo en la zona de Isla Blanca, lo que derivó investigaciones que llevaron a lo que fue una narcofosa.

Entre los trabajadores desaparecidos se encuentran: Jesús Moisés Dzib, de 22 años, ausente desde el pasado 10 de enero; Carlos Alfredo de la Cruz Hernández, de 28 años de edad, buscado desde el 3 de julio pasado, el de Ángel Jhoan de la Cruz, de 27 años, desaparecido desde el 7 de noviembre de 2019 y el de Erik David García, de 19 años, a quien no se volvió a ver desde el 10 de junio de ese mismo año.

El CJNG hizo lo mismo en Jalisco

Esta forma de cooptación, extorsión y desaparición de trabajadores de bajos recursos no es nueva, es el modus operandi de varios cárteles de la droga.

En 2017 se realizó el hallazgo de un “centro de entrenamiento” de sicarios del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) en las afueras de el municipio de Tala, un centro turístico del estado de Jalisco al que fue posible llegar gracias a que una persona llevada contra su voluntad logró escapar, narrar a las autoridades lo que ahí ocurría y revelar su ubicación.

Información difundida por la Fiscalía explica que las personas eran reclutadas a través de falsos anuncios en Facebook en los que se ofrecía trabajo como encuestadores, escoltas, policías municipales y elementos de seguridad privada. Eran citados en un domicilio en el municipio donde les quitaban cualquier artefacto que les permitiera tener contacto con el exterior, después eran amenazados y llevados al campamento.

Generalmente eran jóvenes entre 20 y 25 años a quienes les ofrecían sueldos de entre 3,000 y 4,000 pesos ( entre USD 166 y 222).

El campamento estaba ubicado en una población conocida como Navajas, en una zona a la que se accede después de tres horas de camino desde la carretera más cercana.

Una vez en el campamento, lo primero que se le advertía a los recién llegados era que si no se unían a la organización habría represalias en contra de sus familias. Quienes no aceptaban, eran asesinados inmediatamente, mientras los demás eran torturados con quemaduras de cigarros y obligados a presenciar cómo mataban a los otros.

En diciembre de 2020 fueron hallados cuatro trabajadores de la construcción quienes habían sido reportados como desaparecidos, junto con al menos 20 personas más Foto: Fiscalía Qna Roo

Un salvadoreño identificado por el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez como “Samuel N” era el encargado de descuartizar y quemar a quienes rechazaban la oferta.

Los cuerpos de quienes no eran incinerados, los enterraban en el mismo campamento.

La célula de reclutamiento estaba integrada por un líder, sus guardaespaldas, un contador, y los llamados “puntas”, a quienes mandaban primero cuando se buscaba tomar alguna plaza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Día internacional de las víctimas de desaparición forzada: México suma 13 reportes diarios en promediode un momento a otro ya no salieron del hotel.