No se oculta información sobre cifras de muertes por coronavirus, aseguró Claudia Sheinbaum

La Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por el Coronavirus será la encargada de informar la cifra real de fallecimientos por COVID-19 en marzo (Foto: Twitter@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, negó que su administración esté ocultando la cifra real de muertes a causa del COVID-19, señalando que para el conteo se sigue una norma oficial y además se designó a un organismo autónomo para informar sobre el tema.

La Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por el Coronavirus, creada la semana pasada, indicó la mandataria, dará información sobre el número real de defunciones en cuanto termine de analizar los fallecimientos ocurridos el pasado mes de marzo.

La mandataria respondió a la investigación de MCCI sobre muertes de coronavirus en CDMX (Foto: EFE/ Sashenka Gutierrez)

Una investigación elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que que actas de defunción registran tres veces más muertes que las informadas por el gobierno de la capital mexicana.

“Entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, en la Ciudad de México se emitieron 4,577 actas de defunción en las que como causa de muerte, confirmada o probable, aparecen las palabras Covid-19, o coronavirus o SARS-CoV-2; es decir, 3 veces más muertes relacionadas a la pandemia que las que reportan las cifras oficiales.”, indica el reportaje.

Sobre esta información, en videoconferencia Claudia Sheinbaum respondió:

“No sé de dónde se obtuvo esta base de datos y sí, es muy importante el tema de protección de datos personales, esta es una información que, primero que no solamente no se puede esconder porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación de publicarlo el INEGI en su momento, pero además nosotros no queremos esconderla, nosotros con total transparencia estamos actuando”

Añadió que para cuantificar los fallecimientos por coronavirus, no solo se revisa el acta de defunción, sino también el certificado médico correspondiente.

“Estamos siguiendo los criterios de la Norma Oficial Mexicana que está establecida para las epidemias, y además de todo estamos buscando que sea un equipo de expertos y científicos autónomo independiente quien haga esta evaluación y sean ellos quienes lo hagan público”.

Mujeres usan tapabocas en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Asimismo, Sheinbaum señaló que MCCI se encuentra buscando contradicciones, no obstante, subrayó, en su administración no las hay, puesto que se comunica con “total transparencia”.

“Hay organizaciones que lo que están buscando es que haya contradicciones, hay quien le llama Mexicanos por la Corrupción, no Mexicanos contra la Corrupción y están buscando esta contradicción y no, en nuestro caso no va a haber esta contradicción y hay total transparencia, pero tanto ustedes como nosotros tenemos que ser responsables con la información que damos”.

“Hay total coherencia en la información que estamos dando y siempre lo hemos dicho, lo que se informa en este momento es aquellos fallecimientos que tienen que ver con la prueba de COVID que sea positiva”, agregó.

La mandataria capitalina explicó que no hay forma de ocultar decesos por coronavirus (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Y es que algunos medios internacionales también han puesto en duda la veracidad de las cifras de muertes por COVID-19 en México, señalando que el gobierno federal informa menos decesos que los reales, tal son los casos de The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post y LATimes.

A esta lista, el pasado fin de semana se le sumó The San Diego Union-Tribune, quien señaló a través de un extenso reportaje, que las largas filas en cementerios o para cremar cuerpos “son escenas difíciles de cuadrar” con el conteo oficial de las autoridades. El medio estadounidense señaló que “es difícil decir cuántas personas han muerto por COVID-19 en México”

Por otra parte, la jefa de gobierno indicó que no hay manera de ocultar los decesos y que por convicción, su administración no lo hará.

“Hay más fallecimientos, sí lo dije, sí hay más fallecimientos. ¿Cuándo se va a dar esta información? Esta información, de acuerdo con la Norma establecida mexicana, se tiene que dar… va a haber total transparencia, pero tenemos que cumplir con esta normatividad que lo que establece es la revisión de los certificados médicos.”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México y EEUU acordaron extender 30 días las restricciones al tránsito en la frontera

Empleados de GM aseguraron que no existen condiciones para regresar

IPN concluirá semestre en línea; clases presenciales regresarán en septiembre por COVID-19

Inicio del ciclo escolar 2020-2021: con cubrebocas, bajo la Nueva Normalidad y con fecha incierta