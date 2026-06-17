Ejecutan a La China, colombiana que estaría ligada a presuntas extorsiones en Cancún

Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer colombiana conocida en la zona como “La China” fue asesinada a balazos en Cancún durante un ataque directo en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la región 251, en hechos ocurridos en el municipio de Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Quintana Roo. Testigos relataron que la joven recibió al menos cuatro disparos en el tórax.

La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y reportó que, de acuerdo con las primeras diligencias, la víctima portaba el uniforme del Corporativo Empresarial Atlapa, empresa que ya era investigada por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión. La institución señaló que mantenía diversas líneas de investigación en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidas las relacionadas con las actividades de esa empresa, para determinar si existía un vínculo entre esa indagatoria y el ataque.

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La identidad de la víctima no fue confirmada por las autoridades, que reservaron sus datos. En el lugar, de manera extraoficial, vecinos la ubicaron con el sobrenombre de “La China” y la identificaron como Julia Andrea “N”, de alrededor de 35 años, según testimonios recabados en el sitio.

En publicaciones y comentarios en redes sociales, personas que dijeron conocerla aseguraron que solía desplazarse en una motocicleta. En esa misma conversación digital, algunos usuarios afirmaron que “se dedicaba a cobrar”, sin que esa versión fuera confirmada por la autoridad.

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También de forma extraoficial, se señaló que la mujer colombiana habría estado relacionada con grupos de prestamistas conocidos como “gota a gota”, un esquema de crédito informal que suele operar mediante cobradores. Hasta ese momento, esa posible participación no fue acreditada por la Fiscalía, que solo comunicó la apertura de la investigación y las líneas de trabajo vinculadas con el corporativo cuyo uniforme llevaba la víctima.

El “gota a gota” fue descrito en reportes policiacos internacionales como un sistema extendido en distintos países de América Latina. En esa modalidad se otorgaban préstamos sin trámites oficiales y, después, se exigían pagos de manera directa, con intereses elevados, en ocasiones bajo amenazas o prácticas que podían derivar en extorsión; para ese cobro se utilizaban operadores que acudían personalmente con los deudores.

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Tras el ataque, en el sitio se comentó que los agresores habrían escapado en transporte público. Esa versión derivó en un operativo en la zona que incluyó vigilancia y revisión de unidades del servicio urbano, de acuerdo con lo que trascendió entre habitantes del fraccionamiento.

Sobre posibles detenciones, circuló la versión de que habría una persona asegurada, pero esa información no fue confirmada por la Fiscalía General de Quintana Roo. El cuerpo de la mujer, identificada de manera extraoficial como Julia, fue trasladado al Servicio Médico Forense de Cancún.

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En su comunicado, la Fiscalía precisó que la víctima perdió la vida por lesiones provocadas por impactos de arma de fuego y que la investigación buscaba esclarecer los hechos ocurridos en Benito Juárez. La institución no dio a conocer el móvil, ni confirmó la identidad, ni ofreció detalles sobre los responsables del ataque.

Una mujer colombiana apodada “La China” fue asesinada a balazos en Paseos del Mar, Cancún; testigos hablaron de al menos cuatro disparos en el tórax.

La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta y reportó que la víctima llevaba uniforme del Corporativo Empresarial Atlapa , investigado por probable extorsión .

Trascendió un operativo por una presunta huida en transporte público y la versión de un detenido, pero no fue confirmada; el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de Cancún.