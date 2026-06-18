Profeco lanzará operativo para evitar abusos en precios durante el Día del Padre

Al igual que años anteriores, el personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con los departamentos especializados de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un operativo especial de verificación del 19 al 21 de junio en todo el país con motivo del Día del Padre, fecha en que México registra un repunte en la actividad comercial de docenas de giros. El objetivo es prevenir abusos de precios, incumplimiento de promociones y prácticas irregulares contra los consumidores.

Al igual que años anteriores, el personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con los departamentos especializados de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), atenderá denuncias, realizará vigilancias focalizadas y orientará a los consumidores en puntos estratégicos del país.

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Estos son los establecimientos que Profeco vigilará

La selección de giros no es aleatoria: la dependencia priorizará los tipos de negocio con mayor actividad comercial en ediciones anteriores de la fecha.

Entre los establecimientos bajo lupa figuran vinaterías, ultramarinos, bares, dulcerías, relojerías, tiendas departamentales, de conveniencia y de ropa para caballero, zapaterías, tiendas de artículos deportivos, pastelerías, negocios de aparatos electrónicos y eléctricos, estacionamientos y restaurantes.

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Qué sanciones pueden aplicarse

Entre los establecimientos bajo lupa figuran vinaterías, ultramarinos, bares, dulcerías, relojerías, tiendas departamentales, de conveniencia y de ropa para caballero, zapaterías, tiendas de artículos deportivos, pastelerías, negocios de aparatos electrónicos y eléctricos estacionamientos y restaurantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los verificadores detectan incumplimientos que afecten o puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores, la Profeco aplicará medidas precautorias conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Las acciones pueden incluir la suspensión parcial de la comercialización de bienes o servicios, prevista en el artículo 25 BIS, fracción III de la LFPC, o la inmovilización de envases, bienes, productos y transportes, establecida en el artículo 25 BIS, fracción I del mismo ordenamiento.

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Un operativo que llega en medio del Mundial 2026

El Programa de Verificación Día del Padre se enmarca en un calendario de acciones que la Profeco mantiene activo desde el inicio del año. Desde febrero de 2026, la dependencia opera el operativo FIFA, con módulos permanentes en aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como brigadas itinerantes en más de 140 puntos turísticos durante los 39 días del torneo.

El contexto no ha estado exento de tensiones. En Acapulco, más de 320 restaurantes y bares cerraron durante los primeros días del Mundial ante rumores de que la Profeco sancionaría a negocios por transmitir partidos sin licencia.

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La dependencia desmintió esa versión el 13 de junio y aclaró que carece de atribuciones para supervisar o sancionar los derechos de transmisión, competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

El director general de la Profeco, Vidal Llerenas Morales, fue explícito: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, declaró en W Radio.

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Recomendaciones para el Día del Padre

Quienes lleven a papá a un restaurante deben saber que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco emitió una serie de consejos para quienes planeen celebrar la fecha. Antes de comprar un regalo, sugiere comparar precio y calidad y conservar el comprobante de pago para respaldarse ante cualquier queja posterior.

Para compras en línea, recomienda verificar que el sitio cuente con certificado SSL —identificable por el candado en la barra del navegador—, revisar las políticas de envío, devolución y cambio, y guardar el número de identificación de la compra y los correos electrónicos del vendedor.

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Quienes lleven a papá a un restaurante deben saber que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. Los establecimientos están obligados a exhibir precios de forma visible, con porciones especificadas en el menú, y no pueden negar o condicionar el servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual o religiosa.

Para compras de despensa o insumos para una celebración en casa, la dependencia recomienda consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, disponible en el sitio institucional de la Procuraduría, para comparar costos antes de acudir al establecimiento.

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Cómo presentar una queja o denuncia

Ante cualquier irregularidad, los consumidores pueden acudir a cualquiera de las 38 Odeco en el país o utilizar los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correos electrónicos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Plataformas digitales: Concilianet y Conciliaexprés

Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook