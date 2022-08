Los mejores memes que dejaron las presentaciones de Chiquis Rivera en La Academia

Usuarios en redes sociales ironizaron y externaron sus críticas mediante memes por las actuaciones de la cantante. (Fotos: Twitter/@LaAcademiaTV/@marcy_figurita)

La Academia ha logrado consolidarse como uno de los reality shows más importante de los últimos tiempos, tanto en México como en toda América Latina. Si bien el talento de sus participantes es el foco de la atención del público, la producción del concurso se ha destacado por ofrecerle a la gente un sinfín de sorpresas para crear un espectáculo completo.

Este fin de semana la invitada estelar fue Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, quien el sábado se subió al escenario para dar una probada de su nuevo álbum, Abeja reina, y el domingo realizó un emotivo homenaje a su madre, una de las más grandes figuras de la música regional mexicana.

Durante el decimocuarto concierto de La Academia, Chiquis lució un vistoso traje amarillo con negro y, acompañada de un conjunto musical, interpretó canciones como Quiero amanecer con alguien (cantada originalmente por Daniela Romo), Entre besos y copas y Abeja reina.

Para el concierto número 15, la cantante nacida en Long Beach, California y ganadora de un Latin Grammy, recordó a La Diva de la Banda, quien este próximo 2 de julio hubiera cumplido 53 años.

“Esta va pa’ ti, ‘amá”, fueron las palabras que pronunció Chiquis antes de cantar Qué me vas a dar, uno de los más grandes éxitos de Jenni Rivera. “Sentí ganas de llorar, pero también una responsabilidad de representarla bien y darles a ustedes un buen show”, comentó la intérprete después del homenaje.

Sin embargo, el paso de Chiquis Rivera por el escenario de La Academia dejó un sabor agridulce, pues mientras el público en el foro la ovacionó con gritos y aplausos, hubo quienes no quedaron conformes con sus actuaciones del fin de semana.

Como era de esperarse, el disgusto de la gente llenó rápidamente las redes sociales, en donde cientos de usuarios compartieron una gran cantidad de comentarios y memes que reflejaron su opinión.

Uno de los temas que más se discutió en las publicaciones fue la actuación de Chiquis al momento de rendir homenaje a su madre, pues la comunidad en las redes sociales consideró que no tuvo el nivel que se esperaba.

“La expulsada de esta noche es La Chiquis Rivera. Qué horror. ¿Se acuerdan cuando Rubí cantó una canción de Jenni Rivera? Nombre, hasta estuvo más entonada y ya eso es mucho”, comentó un usuario de la red social, dejando en claro su disgusto con la presentación de la cantante.

“Ya ni la ch*nga Yahir, ‘cantante’, ‘escritora’ la Chiquis Rivera ¿Qué te falta hacer le pregunta el “conductor”? Le falta saber cantar y saber escribir ¡babas!”, escribió la usuaria @ladeicaza en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, una intervención de Chiquis para opinar sobre el desempeño de Mar fue otro de los temas que desataron decenas de opiniones en las plataformas digitales.

Después de cantar La cosa más bella, de Eros Ramazzotti, la académica recibió duros comentarios del panel de jueces, quienes consideraron su presentación como un acto “aburrido”, a pesar de reconocer que Mar tiene un gran potencial.

Ante esto, Yahir le dio la palabra Chiquis, quien se mostró contenta con la interpretación de la alumna, lo cual provocó cierta inconformidad por parte de críticos como Arturo López Gavito, quien acusó que “cualquier persona puede alzar la mano y decir lo que opina”.

“Por RESPETO AL PUBLICO, NO dejen hablar a Chiquis Rivera… esa señora NO tiene trayectoria alguna; La trayectoria es de su mama Jenny Rivera, la del talento, NO esa buchona”, expresó un usuario en la red social.

Sumado a ello, hubo múltiples cuentas que manifestaron el poco agrado que les provocaron las presentaciones de Chiquis Rivera en los conciertos del 30 y el 31 de julio.

En Twitter pudieron leerse mensajes como “Lolita cortés y Arturo López Gavito me representan escuchando berrear a Chiquis Rivera. Que la expulsada sea ella por favooor!!!”.

El concierto del domingo 31 de julio dejó todo preparado para la recta final del proyecto. Cesia, Andrés, Eduardo, Mar, Nelson y Rubí buscarán coronarse como la voz más destacada de la decimotercera generación de este reality que le ha dejado a México grandes artistas de la talla de Yuridia, Myriam y Yahir, el actual conductor del programa.

