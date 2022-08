La Academia 20 años: Rubí llegó a la semifinal sin cantar en dos conciertos

Rubí Ibarra llegó a la semifinal de La Academia (Foto: Instagram / @iamrubiig)

La semifinal de La Academia 20 años está lista y sin duda sorprendió no solo por la forma como fue anunciada por su director, sino por todos los problemas tanto de producción como de salud que han sufrido los alumnos del proyecto en los recientes días.

Por lo anterior, Alexander Acha anunció durante el concierto del 31 de julio que no habría expulsado, siendo los alumnos presentes quienes formarán parte de los históricos semifinalistas de la decimotercera generación del importante reality show que tantas estrellas del canto y la actuación le ha dejado a México.

Cesia es una de las grandes favoritas para convertirse en la ganadora de la competencia. Ella tiene 23 años y vino desde Honduras para realizar sus castings, al igual que sus compañeros, en busca de alcanzar sus más grandes sueños como artista.

Le sigue Andrés Uriel Encinas Villalba, de 26 años y procedente de Sonora, en la República Mexicana, quien ha tenido una gran evolución al grado de ser etiquetado por los críticos como el gran vencedor de La Academia gracias varias de sus presentaciones.

Rubí amenazó con irse del proyecto hace una semana, pero momentos después de iniciado el programa, jueces, público y el director la convencieron de lo contrario (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Nelson, de Guatemala, es uno de los más aguerridos alumnos que se han visto en la historia de todo el programa. Gracias a su esfuerzo, dedicación, disciplina y pasión por lo que hace, se posicionó también como uno de los grandes competidores, a quien seguramente recordaremos después del proyecto.

Les sigue Mar, una extraordinaria cantante que llegó a la nueva generación desde Ecuador, país que dejó en busca de conseguir un lugar entre los más grandes cantantes de América Latina, y no únicamente de México ni de su país. Sin duda, se ha ganado uno, pero en el corazón de sus fanáticos.

Eduardo, de los Estados Unidos, quien no tuvo sus mejores conciertos este fin de semana, ya conoce lo amargo del panorama cuando se es expulsado del proyecto, aunque gracias a la participación del público es como pudo volver al proyecto y, hasta el día de hoy, no han logrado desbancarlo.

Por último, la mexicana Rubí, de 21, a quien recordamos por su famoso video de invitación a sus XV años hace ya más de 6 años, y quien ahora intenta lograr sus metas de ser una famosa cantante; sin embargo, la oriunda de San Luis Potosí está continuamente en el centro de la polémica.

Rubí Ibarra fue popular durante la celebración de sus XV años al hacer una invitación viral por las redes sociales, pero ahora lucha por convertirse en cantante y La Academia es la gran plataforma que le dio la oportunidad (Foto: Instagram / @iamrubiig)

El pase a la semifinal de Rubí

A pesar de que los maestros han confesado problemas de la joven en temas de afinación, y los críticos continuamente le dicen que no hay nada más que pueda dar pese a su enorme esfuerzo, la cantante logró sortearlos junto a otros obstáculos y colocarse en la semifinal de La Academia.

Por otra parte, las redes sociales se vieron inundadas con comentarios a la reciente situación de la académica, quien ha estado lejos del escenario debido a un contagio por COVID-19 que la mantuvo aislada por casi una semana.

Debido al argumento anterior, Rubí no se pudo presentar en los conciertos de los días 30 y 31 de julio de 2022, donde a pesar de todo, continuaron con la dinámica de expulsar a uno de los participantes, específicamente Santiago luego de su presentación del sábado.

Para este último concierto antes de llegar posiblemente a los dos más importantes de toda la temporada, Alexander Acha decidió que no habrá expulsado hasta la siguiente semana, salvando a la cantante de probablemente salir del proyecto si la gente del público lo permitía.

Rubí Ibarra decidió que no se irá de La Academia hace una semana y esta semana no cantó, pero sí llegó a la semifinal (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Fue así como llegó Rubí a la semifinal de la Academia, lejos de los escenarios, entre polémicas, y luego de superar 13 conciertos con el cobijo de sus fanáticos, o los también llamados Rubilibers.

“Dice el director Alexander Acha que Rubí no está bien de la voz y que no la quiere exponer... ¡que alguien le diga que Rubí no va a cantar nunca!”, escribió un usuario a través de Twitter.

“Entiendo que existan muchas personas que simpaticen con Rubí, pero creo que es injusto que vaya a una final, y le este robando el lugar a una persona que si tenía talento”, se pudo leer en otro comentario.

Esta es la segunda vez se salva de salir de La Academia, pues la semana pasada habría amenazado con irse definitivamente del proyecto , pero luego de poner en marcha un plan de convencimiento, lograron que se quedara por decisión propia, resultando expulsada Fernanda.

