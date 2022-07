Lolita Cortés protagonizó acalorado encontronazo con Alexander Acha en La Academia: “Déjenos hablar”

La juez constantemente critica al director por su desempeño reflejado en los académicos. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Una vez más, La Academia se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales gracias a los polémicos momentos que se vivieron durante el concierto del pasado 30 de julio. Entre fuertes críticas contra Laura G por su participación como conductora principal en lugar de Yahir y aplausos por la eliminación de Santiago después de que el pasado fin de semana fue salvado por los críticos, sobresalió el acalorado encontronazo que protagonizaron Lolita Cortés y Alexander Acha por el desempeño docente dentro del reality.

Una vez más, la Juez de Hierro arremetió publicamente contra los maestros de La Academia tras notar algunas fallas en las presentaciones de los alumnos. En esta ocasión, la reconocida protagonista de musicales explotó contra Andrés -con quien fue relacionada hace unas semanas por sus halagos mutuos- debido a que tuvo problemas de respiración durante su número y, como era de esperarse, aprovechó para advertirle a todos los participantes sobre la importancia de saber administrar el aire.

“Te falta el aire, incluso para responder. Uno después de cantar tiene que sobrarte el aire y hacer como si nada hubiera pasado y continuar hablando. Tú tienes que saber administrar... todos tienen que saber administrar el aire [...] no puede suceder eso jamás, que después de una canción te falte el aire, no importa cuánto hayas bailado tienes que verte perfecto, eso es lo más cruel”, comenzó.

Te saltaste la parte de un coro para tomar un poco de aire y terminar. Si eso lo hicieron adrede tus maestros... quiero decirles que pareciera que lo hicieron para que tomara aire y es terrible eso.

Ante esta situación, Andrés aseguró que todo: “Fue decisión mía, en el ensayo me di cuenta que necesitaba ese pequeño respiro y fue totalmente decisión mía”. No obstante, su respuesta desconcertó aún más a la polémica juez, quien terminó por cuestionar a Alexander Acha -director de la décimo tercera generación- sobre qué suelen trabajar los académicos en sus clases y por qué a semanas de la gran final todavía tienen problemas de respiración.

Los académicos fueron hospitalizados porque tenían dolores estomacales y náuseas. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Notablemente molesto con la situación, el hijo de Emmanuel defendió al académico porque consideró que su decisión fue adecuada: “La decisión que tomó Andrés de tomarse un respiro en la mitad de una canción para poder aguantar la canción es una decisión completamente correcta”. Explicó que la falta de aire que demostró Andrés podría ser resultado del descanso que tomó porque estuvo hospitalizado un par de días tras presentar intensos síntomas de gastroenteritis.

“Me está usted dejando muy en claro que él está tomando decisiones propias porque su panel de maestros no está sirviendo [...] a mí me queda claro con esto que tenemos un problema en la sección de maestros” , respondió Lolita.

La Juez de Hierro trabajar este tipo de incidentes durante los ensayos para que cuando llegue la presentación estelar cada participante conozca cómo debe de actuar: “Momento ustedes dos se que se alzaron muy gallitos, no estoy hablando vocalmente, yo no sé qué está pasando en la clase de acondicionamiento físico, pero a estas alturas del partido sí es muy grave”.

La actriz resaltó que durante su tiempo como directora siempre estuvo al pendiente de los ensayos. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Lolita Cortés comentó que su decisión también estuvo a punto de desatar un caos sobre el escenario, ya que casi chocaba con una bailarina. su comentario molestó a Alexander Acha, quien pidió no prestar atención a los bailarines porque ellos deben hacer lo posible para que no ocurra ningún tipo de accidente.

“¿El director no sabe si lo ensayaron? que vergüenza que su director no esté enterado de los ensayos y le tenga que preguntar a su alumno cuántas veces ensayaron”, dijo Lolita. El intérprete de Te amo respondió: “Esta semana no se pudo. No se puede dialogar con alguien que cree que tiene la razón todo el tiempo”.

