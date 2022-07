Tormenta tropical “Frank” continuará con afectaciones en el occidente de México a pesar de alejarse del territorio

La tormenta tropical Frank se aleja de México, pero su presencia generará lluvias en estados costeros. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Aunque la Tormenta Tropical Frank se aleja de las costas mexicanas en el Pacífico, aún tendrá afectaciones sobre el territorio con oleaje elevado, vientos fuertes y lluvias. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón podría intensificarse y convertirse en huracán categoría 1. No obstante, para ese entonces se ubicará a más de mil kilómetros de la ciudad más cercana y por lo tanto, sin representar un riesgo.

Actualmente Frank se ubica a unos 760 km al sur de Manzanillo, Colima y a 815 km al sur de Playa Pérula, Jalisco. Se desplaza hacia el oeste con una velocidad aproximada de 15 km por hora, tiene vientos sostenidos de 65 km por hora y rachas de hasta 85 km por hora.

Los estados donde habrá mayor lluvia son Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Aunque no únicamente por Frank como motivo. Las ondas tropicales 16 y 17, dos canales de baja presión y el monzón mexicano son otras razones.

México registrará temperaturas mínimas de hasta 0º C en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En contraste, las máximas podrían alcanzar los 45º C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y los 40° C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima en México para el 27 de julio de 2022. Foto: CONAGUA Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente matutino fresco y con bancos de niebla, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes en el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado y ambiente fresco a templado por la mañana. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado por la mañana con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas serranas. Nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino templado, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en México para el 27 de julio de 2022. Foto: CONAGUA Clima

Golfo de México: Cielo medio nublado con ambiente templado por la mañana, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas altas, así como frío en zonas montañosas de Veracruz. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Tabasco y con chubascos en Tamaulipas y Veracruz. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, así como lluvias con chubascos en Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado por la mañana con ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Zacatecas y Aguascalientes, además de lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central: Cielo medio nublado por la mañana y con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas altas de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Morelos y Puebla y fuertes en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente vespertino templado a cálido.

SEGUIR LEYENDO: