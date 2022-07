Javier Duarte rezó por Miguel Ángel Yunes y Jorge Winckler “para que no se les fabriquen delitos”

Javier Duarte reapareció en las redes sociales para elevar sus plegarias por Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler "para que no se les fabriquen delitos". (Fotos: Facebook/Miguel Ángel Yunes Linares/Javier Duarte | Twitter/@AbogadoWinckler)

Tres meses después de su última publicación en redes sociales, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz de 2010 a 2016, reapareció con un peculiar mensaje.

Su cuenta de Twitter volvió a ser activada para compartir una plegaria por Jorge Winckler, el ex fiscal de la entidad que habría emprendido investigaciones en su contra y fue detenido el pasado 25 de julio en Oaxaca.

Pero Winckler no fue el único incluido en las peticiones de Duarte, pues también mencionó en sus oraciones a Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue su sucesor al frente del gobierno de Veracruz de 2016 a 2018.

Javier Duarte elevó sus plegarias para Yunes Linares y Winckler. (Captura: Twitter/@Javier_Duarte)

“Dios Todopoderoso ‘Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden’, humildemente te pido Señor bendigas a @YoconYunes y a @AbogadoWinkler, que no sea torturado nadie para fabricarles delito a ellos, ni a sus esposas y que ellas no sean perseguidas” fueron las palabras pronunciadas por Duarte en su rezo.

Luego, en un segundo tuit, deseó que los hijos del ex fiscal no sufrieran dolor “por no ver a su padre durante varios años”, esto, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz impusiera prisión preventiva de un año contra Winckler, periodo en el que se investigará su probable participación en los delitos por los cuales fue imputado.

Actualmente, Duarte de Ochoa se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde cumple una pena de nueve años que le fue impuesta en 2018, cuando se declaró culpable por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Javier Duarte fue capturado en Guatemala en 2017. (Foto: Reuters)

Además de los nueve años en prisión, al ex gobernador se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos, así como el decomiso de 40 bienes inmuebles relacionados con él. El comienzo de su sentencia privado de la libertad fue considerada a partir de abril de 2017, año en que fue detenido en el municipio de Panajachel, en Guatemala, procesado y extraditado a México.

En el pasado mes de marzo, el Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le negó a Duarte por cuarta ocasión y definitiva un juicio para ampararse de cualquier orden de aprehensión que se haya girado en su contra.

Miguel Ángel Yunes Linares

Yunes Linares fue el sucesor de Javier Duarte al frente del Ejecutivo estatal de Veracruz. En abril de 2021, la Fiscalía General de la República reveló que había iniciado investigaciones en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en tiempos de Felipe Calderón.

Esto, a raíz de un par de denuncias presentadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), instancia que afirmó haber detectado operaciones financieras sospechosas en el Instituto durante la administración de Yunes Linares.

Miguel Ángel Yunes Linares fue denunciado por la UIF por presuntos manejos sospechosos de dinero. Foto: EFE/Saúl Ramírez/Archivo

Al respecto, el ex funcionario aseguró que tanto las denuncias como la investigación de la FGR formaban parte de una estrategia para atacarlo personalmente, y afirmó que “es totalmente reprobable que órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas, o -peor aún- para vaciar odios. Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias”.

Sumado a ello, la familia Yunes ha sido objeto de múltiples señalamientos, especialmente durante 2021, pues el ex alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez (hijo de Yunes Linares) fue acusado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por presunta intervención de recursos públicos en los comicios del 6 de junio.

En dichas elecciones, la ganadora fue Patricia Lobeira, nuera el ex gobernador, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. La postulación de Lobeira ocurrió luego de que Yunes Márquez no pudiera acreditar uno de los requisitos establecidos para contender por la presidencia municipal, como es el haber nacido y residido en la demarcación.

Jorge Winckler

El ex fiscal de Veracruz, nombrado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido el lunes 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, derivado de una orden de aprehensión que existía en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Jorge Winckler llevaba tres años prófugo por presuntos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

Tras su detención, la FGE logró que se dictara la medida cautelar de prisión preventiva durante un año en contra de Winckler, periodo en el que se investigará su posible participación en los ilícitos.

Cabe mencionar que llevaba prófugo tres años desde que fue destituido de su cargo dentro del Poder Judicial del estado al que representaba, pues fue acusado desde el año 2019 de presuntamente secuestrar y torturar a Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, también fiscal del estado durante el gobierno de Javier Duarte.

Según informó la Fiscalía, la audiencia del imputado frente a las autoridades locales continuará el día domingo 31 de julio de 2022 en punto de las 12:00 horas del día.

Winckler había sido una de las principales figuras en las investigaciones en contra de Javier Duarte. “Si por investigar a Javier Duarte y sus presuntos cómplices, @PartidoMorenaMx y @CuitlahuacGJ pretenden vulnerar mi autonomía como Fiscal General del Estado de #Veracruz, atacarme y amenazarme, me siento honrado” escribió en un tuit de octubre de 2018.

