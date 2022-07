“Quieren revictimizarla”: hermana de Luz Raquel Padilla acusó inconsistencias en investigación de la Fiscalía

Tras la presentación de avances en la investigación de la Fiscalía de Jalisco, Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, acusó a las autoridades de querer revictimizarla. (Foto: Tw/@SonitaR_)

La tarde del martes 26 de julio, la Fiscalía del Estado de Jalisco presentó los primeros avances de la investigación sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien perdió la vida luego de que cuatro personas, según informaron testigos, le rociaran alcohol y la quemaran viva.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal, fue el encargado de revelar la información a los medios y la ciudadanía mediante una cronología de distintos hechos relacionados con el caso.

Como parte de estos primeros avances, la FGE dio a conocer que, sin calificar la información como concluyente, una de las líneas de investigación es un posible autoataque por parte de Luz Raquel.

La Fiscalía presentó los primeros avances durante una conferencia de prensa. (Foto: Fiscalía de Jalisco)

Esto, debido a que en la escena del crimen fueron encontradas dos botellas de alcohol (una de las cuales habría comprado la víctima), un encendedor, una cubeta y una mochila con algunas pertenencias.

“No tenemos, por el momento, ninguna línea que nos apunte a que ellos tengan una participación directa con una posible agresión a Luz Raquel”, comentó el fiscal respecto a los involucrados en la carpeta de investigación.

Familia de Luz Raquel señaló inconsistencias en la investigación

Horas después de que se comunicaran los primeros avances, Luz Aurora Padilla se pronunció al respecto y acusó que la información publicada por la FGE pretende revictimizar a su hermana Luz Raquel.

En entrevista con Elisa Alanís para Milenio, Luz Aurora calificó como indignante la investigación de las autoridades, ya que “quieren darle la vuelta” incluso después de la información que fue proporcionada tanto por la familia como por testigos.

Amistades y familiares le dieron el último adiós a Luz Raquel Padilla el pasado 21 de julio en Zapopan, Jalisco. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

“Nunca nos informaron lo que se iba a comunicar en la rueda de prensa, estamos indignados y buscamos la manera de que se diga la verdad”, señaló Luz Aurora, quien aseguró que después de tomar sus primeras declaraciones el día 19 de julio, fecha en que falleció Luz Raquel, la FGE no la volvió a contactar.

Dadas las circunstancias bajos las cuales fue atacada y asesinada Luz Raquel Padilla, su familia considera que hubo mucha premeditación y alevosía. Su hermana, incluso, planteó la posibilidad de que sus agresores la hubieran espiado antes de atacarla.

En este mismo sentido, hizo referencia a uno de los videos presentados por la Fiscalía la tarde de este martes, en el que se aprecia cómo Luz Raquel mueve una de las cámaras de vigilancia instaladas al interior de su edificio.

Luz Raquel Padilla. Foto: Infobae México

Apuntó que dichas cámaras estaban instaladas en las áreas comunes de la construcción, mismas que no pertenecen a ninguna de las personas que viven en el condominio.

Estos dispositivos, además, fueron colocados sin el consentimiento de Luz Raquel, ya que permitían tener una vista ininterrumpida de su departamento. “Las cámaras violaban la privacidad [...] Era un acto de vigilancia y acoso”, manifestó la hermana de la víctima durante el diálogo con Alanís.

Hipótesis de un autoataque contradice informes de la necropsia

Por otro lado, se mostró indignada por la insinuación de que Luz Raquel haya podido ocasionar las quemaduras en su propio cuerpo con el alcohol que había comprado, ya que durante la necropsia le informaron que la sustancia utilizada no había sido alcohol.

“A mí en la necropsia me dijeron que no era alcohol, el alcohol no es inflamable a ese grado de afectar los órganos, eso no lo hace el alcohol”, reveló Luz Aurora Padilla. Sumado a ello, explicó que cuando vio el cuerpo de su hermana pudo notar que había recibido varios golpes, información omitida por la Fiscalía en la presentación de los avances.

La familia de Luz Raquel Padilla se mostró indignada ante los primeros informes de la Fiscalía. (Foto: Instagram / @luzraquelpadilla)

“Quieren revictimizarla, hacer pensar a todos que era ella [...] Nadie merece esto, esto fue un asesinato, que quede bien claro”, sentenció la entrevistada.

Respecto a Bruno, el hijo de Luz Raquel Padilla, aseguró que se encuentra tranquilo y reconoció la atención que su familia ha recibido por parte del gobierno municipal de Zapopan, encabezado por Juan José Frangie. “Ellos nos han estado al pendiente de mi sobrino, nos apoyado al cien, pero no son los encargados de la investigación”, subrayó.

Finalmente, Luz Aurora Padilla hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que continúen con las investigaciones y se pueda llegar a la verdad. “Es algo para la familia muy duro, vamos a exigir justicia porque no es una más”.

