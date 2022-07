“Uno de los peores gobiernos”: Chumel Torres criticó a morenistas por celebrar nuevo audio de Alito Moreno

Twitter: Mario Delgado FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

El influencer Chumel Torres se lanzó contra diversas personalidades del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quienes se mostraron a favor de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, expusiera un nuevo audio de Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en donde suele expresar su descontento hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T); el conductor del Pulso de la República criticó que los morenistas celebraran el actuar de la mandataria estatal.

“POV (point of view, punto de vista en español) formas parte de uno de los peores gobiernos que ha tenido este país”, escribió el youtuber por medio de redes sociales acompañado de una fotografía en donde aparecen Mario Delgado y Citlalli Hernández, dirigente nacional y secretaria general del partido guinda, acompañados de otros morenistas.

(Foto: Twitter)

Dicha foto fue compartida por Delgado Carrillo minutos antes de que Sansores San Román hiciera pública una nueva grabación de Alito, como es conocido en la esfera política del país.

Layda Sansores no suelta a Alito

En el más reciente audio se expone la relación que Moreno Cárdenas mantendría con medios de comunicación y periodistas.

“¿Quién de Telesur me iba a querer madrear? […] (Los periodistas) no aguantan, yo no soy periodista, pero soy político y sé lo que más duele. Como cuando me di a un cabrón que me pegaba: agarré y dije ‘¿cuánto me va a costar esta madre? 50 mil pesos’. Mándale un cabrón y que salude a su esposa —Hola, señora, así, de beso— ‘se la están cogiend*’”, habría dicho Alito.

Nuevo audio de Alito evidenciaría su relación con los medios de comunicación (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Además, Moreno Cárdenas aseguró ser cercano a periodistas y medios de comunicación de relevancia en el país: “Yo soy brother de los dueños de Proceso, Rafael Cardona, Antonio Navalón, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín...”.

El líder del PRI destacó la importancia de mantener ese tipo de relación con los comunicadores debido que, en un caso hipotético, podría pedirle a Navalón “rajarle un vergaz*”. Asimismo, dijo que Joaquín López-Dóriga sólo aguantó “dos vergaz*s”.

Las respuestas de los periodistas al audio de Alito Moreno

Ante ello, López-Dóriga utilizó sus redes sociales para descalificar las supuestas palabras del dirigente tricolor y lo responsabilizó de cualquier circunstancia: “El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos verg*zos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre’. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además es un cobarde”.

Joaquín López-Dóriga compartió captura de pantalla de su whatsapp en donde Alito le solicitaba reunirse (Foto: Cuartoscuro)

En la publicación el ex conductor de Televisa adjuntó un par de capturas de pantalla de su WhatsApp en donde se aprecia que Alito Moreno buscaba dialogar con él, sin embargo, ni los mensajes, ni el periodista especificaron los motivos.

Por su parte, Ciro Gómez Leyva se dijo sorprendido al ser considerado “brother” de Alito Moreno, ya que desconocía que mantuviera dicho vínculo con el priista.

“Soy brother de Alejandro Moreno, supongo que a partir de hoy, lo podré llamar Alito. Brother, no lo sabía”, señaló el conductor de Imagen Televisión de forma irónica.

Mientras tanto, Santiago Igartúa Scherer, editor en jefe de la revisa Proceso en su versión digital, desmintió que haya algún tipo de injerencia política por parte de Moreno Cárdenas al interior del semanario: “Alito Moreno ( @alitomorenoc ), diminuto como su apodo, tiene la misma influencia en la línea editorial de @proceso que @FelipeCalderon en una terapia grupal de rehabilitación”.

