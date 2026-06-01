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CDMX vigilará Mundial 2026 con más de 56 mil policías: así buscará evitar delitos en estadio y Fan Fest

El operativo también contempla vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y 18 sedes de festivales futboleros para prevenir delitos y garantizar la seguridad de visitantes y habitantes

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Dos agentes de policía, vistos de espalda con chalecos antibalas, supervisan una gran multitud caminando frente a un estadio y una catedral bajo un cielo azul.
Autoridades capitalinas anunciaron un operativo especial de seguridad y movilidad para garantizar el acceso ordenado de aficionados durante los cinco partidos que albergará la Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció que se desplegarán más de 56 mil policías para proteger a turistas, aficionados, selecciones, autoridades deportivas y habitantes de la capital.

Durante la conferencia encabezada este lunes 1 de junio por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y con la presencia de Jurgen Mainka, director general de la oficina de FIFA en México, el funcionario presentó el plan integral de seguridad que se implementará durante los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

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Más de 56 mil policías vigilarán la capital durante el Mundial 2026

Pablo Vázquez explicó que la estrategia de seguridad se desarrollará en coordinación con el Gobierno de México y contará con la participación de instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y diversas dependencias del Gobierno capitalino.

Tan solo para las actividades que se realizarán en el Estadio Ciudad de México y en el FIFA Fan Festival que tendrá sede en el Zócalo capitalino, se desplegarán 11 mil 219 elementos, de los cuales 9 mil 194 serán policías de la Ciudad de México, apoyados por mil 21 vehículos.

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Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardará las 18 sedes de festivales futboleros organizados por el Gobierno de la Ciudad de México con 291 elementos y 75 vehículos.

El funcionario destacó que también se reforzará la presencia policial en corredores turísticos, zonas hoteleras, espacios culturales y áreas de esparcimiento, con el objetivo de mantener la seguridad tanto para visitantes como para la población local.

“En suma, la policía de la Ciudad de México desplegará más de cincuenta y seis mil elementos para la vigilancia de las actividades de la Copa del Mundo y para garantizar la seguridad en toda la ciudad”, afirmó.

Operativo especial en el Estadio Ciudad de México

México será sede del partido inaugural del Mundial 2026 y de otros cuatro encuentros del torneo, con una asistencia estimada superior a 82 mil personas por partido.

Para garantizar la seguridad y movilidad de los aficionados, las autoridades implementarán un operativo específico alrededor del estadio con 7 mil 708 elementos y 682 vehículos.

De acuerdo con Vázquez Camacho, este dispositivo tendrá como prioridad mantener el orden, prevenir incidentes y facilitar el acceso seguro de los asistentes.

Habrá restricciones vehiculares en la “última milla” del estadio

Uno de los puntos centrales del plan será la llamada “última milla”, una zona de seguridad establecida por lineamientos de FIFA en las inmediaciones del estadio.

Este perímetro estará delimitado por:

  • Avenida Santa Úrsula, al norte.
  • Circuito Azteca y lateral de Anillo Periférico, al sur.
  • Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres, al oriente.
  • Avenida del Imán y Gran Sur, al poniente.

Dentro de esta área se aplicarán restricciones temporales y graduales a la circulación vehicular durante los días de partido.

Las autoridades señalaron que el objetivo es ordenar el flujo de personas, facilitar la operación del transporte público, mejorar la movilidad peatonal y garantizar la accesibilidad para los vecinos de la zona.

¿Quiénes podrán ingresar al perímetro de seguridad?

El secretario de Seguridad Ciudadana informó que el acceso a la zona restringida alrededor del estadio estará controlado.

De acuerdo con las medidas anunciadas, únicamente podrán ingresar:

  • Aficionados con boleto para el partido.
  • Vehículos acreditados para acceder al estadio.
  • Personal autorizado relacionado con la organización del evento.
  • Residentes y personas con acceso previamente validado por las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir riesgos, prevenir delitos y garantizar que el Mundial 2026 se desarrolle en un ambiente seguro tanto para los miles de visitantes nacionales e internacionales como para quienes habitan la capital del país.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 convertirá nuevamente a la Ciudad de México en uno de los principales escaparates internacionales. Por ello, las autoridades capitalinas aseguraron que la estrategia de seguridad no solo estará enfocada en los recintos deportivos y zonas de celebración, sino también en mantener la operación cotidiana de la ciudad y proteger a millones de personas durante el desarrollo del torneo.

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