México

Def Leppard confirma conciertos en CDMX, Querétaro y Guadalajara: fechas e inicio de preventa

El anuncio marca el regreso del grupo a la región tras el exitoso tour que realizó junto a Mötley Crüe en 2023

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Un músico masculino con cabello rubio tocando un bajo eléctrico en un escenario brillantemente iluminado con luces de concierto. Se ven personas con teléfonos en primer plano
Un miembro de Def Leppard enérgica en el escenario durante una actuación en vivo, mientras la banda anuncia su regreso a México en 2026 como parte de una extensa gira por Latinoamérica. (Instagram: Def Leppard)

La legendaria banda británica de rock Def Leppard volverá a México en 2026 como parte de una extensa gira por Latinoamérica que también incluirá presentaciones en Sudamérica.

El anuncio marca el regreso del grupo a la región tras el exitoso tour que realizó junto a Mötley Crüe en 2023, una serie de conciertos que agotó entradas y reunió a millones de fanáticos alrededor del mundo.

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La agrupación encabezará una serie de espectáculos durante octubre, acompañada por Extreme como invitado especial en todas las fechas programadas para México y Sudamérica.

El recorrido arrancará con una presentación especial en Hollywood, Florida, antes de llegar a territorio latinoamericano. La gira forma parte de un periodo particularmente activo para Def Leppard, que durante 2026 completó una residencia en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, realizó su primera gira por India y lanzó el sencillo Rejoice.

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Póster de concierto de Def Leppard Live 2025 con la banda tocando y su logo. Muestra a Extreme como invitado especial y fechas de la gira por México y Sudamérica
Def Leppard encabezará una serie de espectáculos durante octubre de 2025 en México y Sudamérica, con Extreme como invitado especial en todas las fechas programadas. (Instagram: Def Leppard)

Fechas de Def Leppard en México 2026

Los seguidores mexicanos tendrán tres oportunidades para ver en vivo a una de las bandas más influyentes del rock de las últimas décadas.

  • Querétaro – 17 de octubre de 2026, Autódromo Querétaro
  • Ciudad de México – 19 de octubre de 2026, Palacio de los Deportes
  • Guadalajara – 21 de octubre de 2026, Arena VFG

La preventa Banamex comenzará el próximo 4 de junio a las 10:00 horas, mientras que la venta general se espera una vez concluida la etapa exclusiva para tarjetahabientes.

El regreso a México llega después de una gira mundial de dos años que reunió a más de 2.1 millones de asistentes en 27 países distribuidos en cinco continentes. REUTERS.
El regreso a México llega después de una gira mundial de dos años que reunió a más de 2.1 millones de asistentes en 27 países distribuidos en cinco continentes. REUTERS.

Una gira respaldada por décadas de éxitos

Con más de 110 millones de discos vendidos y dos certificaciones Diamante en Estados Unidos, Def Leppard se mantiene como una de las agrupaciones más exitosas en la historia del rock. Su catálogo incluye álbumes fundamentales del género y canciones que han trascendido generaciones.

El regreso a México llega después de una gira mundial de dos años que reunió a más de 2.1 millones de asistentes en 27 países distribuidos en cinco continentes. Ese recorrido consolidó el poder de convocatoria de la banda, que continúa llenando arenas y estadios más de cuatro décadas después de su formación.

Además de las fechas latinoamericanas, Def Leppard realizará una gira por Reino Unido y Europa durante junio y julio de 2026, con varios conciertos agotados y una presentación en París, ciudad donde no actuaba desde hace casi 30 años.

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