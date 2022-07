“La armada no olvida”: así fue el emotivo homenaje a los 14 marinos que murieron tras desplome de helicóptero

Así se vio el homenaje a los marinos que perdieron la vida tras el desplome de un helicóptero en Los Mochis, Sinaloa (Video: Twitter/ @SEMAR_mx)

“Descansen en paz hermanos, han cumplido su deber”, fue el mensaje que la Secretaría de Marina (SEMAR) emitió luego de que 14 elementos murieron tras el desplome de un helicóptero Black Hawk en Los Mochis, Sinaloa, que participó en la captura del narcotraficante Caro Quintero.

Al momento las autoridades no han confirmado si el percance tuvo relación con el operativo en donde el Narco de narcos fue recapturado luego de 9 años en libertad.

En el incidente sólo un elemento sobrevivió, aunque se le reporta en un estado de salud grave. Los elementos de la Marina fueron trasladados a la Ciudad de México para recibir un homenaje tras haber perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. “La armada no olvida”, expresó la institución a través de un video-mensaje en sus redes sociales.

Homenaje a los marinos que murieron tras colapso de helicóptero en Los Mochis, Sinaloa (Fotos: Capturas de pantalla/ @SEMAR_mx)

La ceremonia de homenaje se realizó a puerta cerrada, mientras que la identidad de los elementos finados se mantuvo resguardada por seguridad de las familias de los mismos.

Por su parte, circularon imágenes en redes sociales en donde se observa entre los agentes al titular de la SEMAR, Rafael Ojeda Durán frente a 14 féretros cubiertos por la bandera de México, entre arreglos florales y fotografías de los marinos.

“El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México”, comenzó el mensaje institucional.

“La armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz hermanos, han cumplido su deber”.

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Fotos: Capturas de pantalla/ @SEMAR_mx)

Por su parte, la institución confirmó las bajas por medio de un mensaje en donde señalaron: “Lamentamos profundamente la partida de nuestros compañeros de mar en cumplimiento del deber, su patriotismo y valor perdurarán en cada misión que nos sea encomendada. En honor a su legado, prometemos seguir avante al servicio de México”.

También, la Secretaría de Marina señaló en una imagen que “un marino naval nunca muere, el amor de sus seres queridos lo mantiene vivo”.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se sabe si la caída de la aeronave tiene relación con el operativo llevado a cabo el pasado 15 de julio, pues la unidad no se incendió al momento de caer, además de que se estima que no sufrió agresiones terrestres.

Caída del helicóptero Black Hawk tras captura de Caro Quintero (REUTERS/Stringer)

Asimismo, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso y confirmó el número de afectados a través de Twitter la noche del suceso: “Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos”.

También, indicó que el secretario de Marina, Ojeda Durán, le informó que se implementarían las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome ocurrido en Los Mochis, “luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero”.

Tras el desplome el día 15, de acuerdo con información extraoficial, la aeronave sigue en el lugar del impacto, donde se espera concluir con las indagatorias, custodiada por elementos de la Semar, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

