Alito Moreno elogió a dos “corcholatas” de AMLO, pese a conflictos con Morena

Alejandro Moreno reconoció el trabajo de un par de "corcholatas" (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), elogió a dos de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pese a los conflictos que ha enfrentado con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante el programa Desayunando del canal de YouTube Atypical Teve, acompañado de Carlos Alazraky, Javier Lozano y Beatriz Pagés, el dirigente nacional del tricolor reconoció que el trabajo de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República.

De acuerdo con Moreno Cárdenas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha sido más “oposición” que otros integrantes de su mismo instituto político: “En lugar de andar criticando al Gobierno andan viendo como dividen al partido con agenda propia, casi no están de acuerdo, casi no tienen ligas entre ellos”.

Alito dijo que Monreal es más oposición que varios integrantes del PRI (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“Yo siempre he dicho que a los políticos profesionales hay que respetarlos, sean de tu partido o no, a un actor de la sociedad civil hay que respetarlo por lo que piensa por lo que opina, y yo te quiero decir que veo más al canciller lo veo más encuadrado en el tema de Morena, siendo cuidadoso. Monreal es una gente sensata, es una gente que tiene conocimiento amplio y una trayectoria de muchos años y creo que él tiene una visión de lo que podemos construir en el país. Ricardo va a estar del lado correcto de la historia”, declaró Moreno.

Pese a las diferencias de opiniones que han declarado, Alito, como es conocido en la esfera política del país, negó que tenga un conflicto con Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, quien ha insistido en la destitución de Moreno Cárdenas.

“Yo no tengo ningún conflicto con ninguno. A lo mejor él tiene el conflicto, lo único que lamento es que un compañero correligionario traiga el mismo discurso que trae el Gobierno para tratar de lastimar a la oposición y al partido. Yo lo único que he dicho es que respeto su opinión” sentenció.

Alito reconoció la trayectoria política de Marcelo Ebrard (Foto: Facebook / Marcelo Ebrard)

Alejandro Moreno insistió que el PRI irá de la mando de Va por México para los próximos procesos electorales que se darán en 2023 y en 2024: “México no está en un momento de normalidad democrática, entonces, vivimos en un momento extraordinario y tenemos que tomar decisiones extraordinarias”.

El nuevo audio de Alito Moreno

Como se ha hecho costumbre, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio en el que Alito Moreno aseguró que él será el encargado de escoger al candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 2024.

Layda Sansores ha revelado una serie de audios que evidenciarían los malos manejos de Alito al frente del PRI (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

“Yo primerio, Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr*s lo que digan”, expresó Moreno Cárdenas ante Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).

Pese a que ex dirigentes y gobernadores del PRI han solicitado su renuncia, Alito Moreno ha sido claro, no dejará su cargo: “Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”.

SEGUIR LEYENDO: