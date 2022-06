Sin acuerdos: expresidentes del PRI pidieron la renuncia de Alito Moreno; él se negó a abandonar

PRI respalda a Alito Moreno (Ilustración: Infobae/ Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Tras la reunión de expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el actual líder del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, trascendió que el grupo de políticos mexicanos pidieron la renuncia del exgobernador de Campeche; sin embargó, éste se negó a abandonar.

Ante tal acto, Moreno Cárdenas aceptó que cada uno de los exdirigentes plantearon sus inconformidades, así como sus planes a futuro, entre los que incluyeron si él debía o no seguir al frente del Revolucionario Institucional; no obstante, aseveró que lo que los unió fue la autocrítica y reflexión sobre el presente del instituto político.

Pese a no referirse directamente a su negativa de abandonar su cargo, el diputado federal aseveró que continuará al frente del partido debido a que fue electo por la militancia en 2019 para un periodo de cuatro años, por lo que no concluirá el tiempo estipulado.

“Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”, indicó ante los medios de comunicación.





Asimismo, fue muy claro en mencionar que los expresidentes nacionales lo instaron a mantener una unidad al interior del partido, con el fin de enfrentar los próximos procesos electorales que se desarrollarán en 2023 y 2024.

