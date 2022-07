Mario Delgado respaldó a Layda Sansores tras denuncia de Alito Moreno: “Las diputadas del PRI tienen una aliada”

Mario Delgado respaldó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Fotos: Cuartoscuro)

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, respaldó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tras la denuncia que presentaron las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra ella ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al finalizar la reunión con aspirantes a la coordinación de los Comités de Defensa de la llamada Cuarta Transformación (4T) en el Estado de México (Edomex), el líder del partido guinda aseguró a las legisladoras del tricolor que en la gobernadora “tienen una aliada”.

Según declaró el morenista, las supuestas fotografías íntimas de mujeres priistas que dijo tener en su poder la mandataria local, y que posee el líder del PRI, Alejandro Moreno, “las va a cuidar” y no dejará que sean publicadas.

El líder del partido guinda aseguró a las legisladoras del tricolor que en la gobernadora “tienen una aliada” (Foto: Twitter/@mario_delgado)

“Layda es una mujer consciente que, evidentemente, está diciendo que va a cuidar que esas fotos no sean publicadas (...) Lo que ella dijo fue que había algunas fotografías, pero que ella iba a proteger que no se hicieran públicas, porque ya conocemos a este personaje de Alito, que es capaz de todo, es una persona absolutamente sin escrúpulos”

Y es que el pasado 6 de julio, en su programa Martes de Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó tener pruebas de que Alejandro Moreno obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas del Revolucionario Institucional.

Durante el programa, Sansores llamó a las legisladoras del tricolor a tener cuidado y no confiar en Alito, ya que, afirmó, el líder nacional del PRI “no tiene escrúpulos”.

Sansores llamó a las legisladoras del tricolor a tener cuidado y no confiar en Alito (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

“Sabes qué pasa, ni lo quiero decir, pero es que él (Alito) embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta y en fin. Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudadas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no , no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, manifestó en su momento.

En este contexto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, acompañó a las diputadas federales para presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la gobernadora, “por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder priista destacó que no permitirán que quede impune el ataque a las mujeres.

“Las diputadas y los diputados federales del PRI acudimos a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia contra Layda Sansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”, escribió Alejandro Moreno.

Alejandro Moreno acompañó a las diputadas para presentar ante la Fiscalía una denuncia contra la gobernadora (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

En el acto, el presidente del Revolucionario Institucional fue acompañado por el coordinador del grupo parlamentario del tricolor, Rubén Moreira Valdez, así como por mujeres y hombres integrantes de la bancada.

Por su parte, las y los legisladores del PRI señalaron que Morena ha violentado a sus compañeras y promovieron el hashtag #MorenaContraLasMjeres.

Minutos más tarde de darse a conocer la noticia, Layda Sansores reaccionó a la denuncia de Alito Moreno a través de su cuenta de Twitter, donde utilizó una canción de la cantante colombiana Shakira.

“T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm”, redactó Sansores San Román en su cuenta de Twitter.

