Osorio Chong insistió en la renuncia Alito Moreno del PRI: “Debe de salir para no lastimarlo”

El ex secretario de Gobernación arremetió contra el dirigente de del PRI (Fotos: Cuartoscuro)

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Sanado de la República, insistió en que Alejandro Moreno, dirigente nacional de dicho instituto político, debe dejar su puesto para que el tricolor no salga afectado en las elecciones de 2023 y 2024.

En entrevista con el periodista René Delgado, Osorio Chong dijo que Alito, como es conocido en la esfera política del país, debe dejar la dirigencia del PRI debido a las diversas polémicas que ha protagonizado.

“He insistido que debe de salir (del partido) para no lastimarlo, para no llevar este desprestigio que le están haciendo a él y a nuestro instituto político”, declaró Osorio Chong. “He dicho ‘sal, renuncia, deja pasar otra dirigencia para que con mayor fortaleza se pueda hacer una alianza para el 2023 y el 2024’”, agregó.

Alejandro Moreno ha estado envuelto en polémica, por lo que se calificó como un "perseguido político" (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Dejando de lado las polémicas de Moreno Cárdenas, el senador señaló que los resultados que ha presentado el PRI en las elecciones de 2021 y las del presente año son uno de los principales motivos por los que Alito debe dejar la dirigencia del instituto político.

“Hemos perdido prácticamente todo, hemos perdido todas las gubernaturas que teníamos y ahora tenemos el reto del 2023 con el Estado de México y Coahuila y obviamente la del 2024, entonces, si venimos de perder todo, pero contamos con un 18% de confianza, dicho por casi todas las encuestas, lo que digo es que tenemos que dejar que entre una nueva dirigencia fuerte, electa democráticamente, y que permita hacer una relación con el PAN y el PRD para enfrentar al partido del Gobierno”, enfatizó.

No obstante, criticó la postura de Moreno Cárdenas ante la ola de acusaciones que se han hecho en su contra, pues, en más de una ocasión, Alito se ha calificado como un perseguido político: “Creo que él no ha salido ha aclarar estos señalamientos que son bastante fuertes; con empresarios, con medios de comunicación con el propio Gobierno, y dentro del PRI, los nombramientos que se hicieron de manera unilateral; todo eso tiene que salir a aclarar”.

El nuevo audio de Alito Moreno

Como se ha hecho costumbre, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló un nuevo audio en el que Alito Moreno aseguró que él será el encargado de escoger al candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 2024.

Layda Sansores exhibió un nuevo audio de Alito (Foto: Archivo)

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan″, expresó Moreno Cárdenas ante Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Pese a que ex dirigentes y gobernadores del PRI han solicitado su renuncia, Alito Moreno ha sido claro, no dejará su cargo: “Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”.

Y es que la serie de grabaciones que ha presentado la mandataria estatal ha puesto en entredicho el actuar de Moreno Cárdenas al frente del PRI, puesto que evidenciarían supuestos actos de corrupción, violencia en contra de periodistas, así como malos manejos en gastos de campañas gubernamentales.

