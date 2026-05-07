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Aprueban limitar uso de celulares en escuelas de educación básica del Edomex: estos son los casos en que sí se podría

La autoridad educativa estatal será la encargada de emitir lineamientos y protocolos

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Imagen con un signo de prohibición de uso de celular sobre un aula donde una maestra imparte clase a varios estudiantes sentados en escritorios individuales.
El Congreso del Estado de México aprobó reformas para regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica, buscando evitar distracciones y fortalecer el aprendizaje de alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó reformas para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas de educación básica, con el objetivo de evitar distracciones, prevenir riesgos digitales y fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

La medida fue avalada por la LXII Legislatura mexiquense durante sesión deliberante y establece que los estudiantes únicamente podrán utilizar estos dispositivos con fines académicos o en casos de emergencia personal, siempre con autorización de la persona responsable del aula o directiva escolar durante el horario de clases.

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Las reformas derivan de un proyecto legislativo que integró tres iniciativas presentadas por la diputada Paola Jiménez Hernández, donde se sumaron otros diputados locales.

Secretaría de Educación será la responsable de lineamientos y protocolos

La autoridad educativa estatal será la encargada de emitir los lineamientos, protocolos para el uso de celuaores en el aula Foto: (Congreso Edomex)
La autoridad educativa estatal será la encargada de emitir los lineamientos, protocolos para el uso de celuaores en el aula Foto: (Congreso Edomex)

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, leído por la diputada Paola Jiménez, la autoridad educativa estatal será la encargada de emitir lineamientos, protocolos y manuales que definan cómo y cuándo podrán utilizarse los dispositivos electrónicos dentro de las instituciones educativas.

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Las disposiciones también contemplan establecer tiempos y espacios específicos fuera del aula donde el alumnado pueda hacer uso recreativo o personal de sus teléfonos celulares, sin afectar las actividades escolares ni la convivencia dentro de la comunidad educativa.

Además, los lineamientos buscarán fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología, especialmente para prevenir problemáticas como el ciberacoso, la violencia digital y el acceso a contenidos inapropiados que puedan vulnerar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Otro de los puntos relevantes de la reforma es que se promoverá la participación corresponsable de madres, padres y tutores en el acompañamiento del uso de dispositivos tecnológicos por parte de menores de edad, fortaleciendo así la supervisión desde el hogar.

El documento aprobado señala que estas modificaciones a las leyes estatales de Educación y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen como finalidad garantizar ambientes adecuados para el aprendizaje y reducir las distracciones generadas por el uso excesivo de teléfonos móviles dentro de las aulas.

La legisladora Paola Jiménez destacó que la regulación responde a una necesidad cotidiana en las escuelas y afirmó que la propuesta fue enriquecida con la participación de representantes del sector educativo y de diversas fuerzas parlamentarias.

“Con estas reformas estaremos fortaleciendo que la tecnología sí llegue a las aulas, pero solamente como un método que fortalece la enseñanza y estaremos alejando el modelo de distracción que está limitando la educación”, expresó.

Por su parte, el diputado Anuar Azar advirtió sobre los riesgos que enfrentan las infancias debido al uso excesivo de redes sociales y dispositivos móviles, al señalar que muchas veces son vulnerables ante delitos relacionados con la delincuencia organizada y la pornografía infantil.

Con esta reforma, el Estado de México se suma a las entidades que buscan regular el uso de la tecnología en entornos escolares, priorizando el bienestar emocional, la seguridad digital y el derecho a una educación libre de distracciones.

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