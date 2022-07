Layda Sansores exhibió audio de Alito Moreno con advertencia para el PRI: “Se van a la v...”

Nuevo audio de Alito y su advertencia para el PRI (Video: Twitter/@LaydaSansores)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó un nuevo audio que incrimina en nueva nueva actividad presuntamente ilícita al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

A diferencia de otras grabaciones, en la que se presentó este martes se pudo escuchar una conversación entre el priista y el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, en la cual se advierte que, pese a los señalamientos en su contra, él seguirá al frente del partido.

Asimismo, le confirmó al panista que será él quien elija a los candidatos, así como las listas de diputaciones para el proceso electoral del 2024, aunque muchos no estén de acuerdo, pues -de acuerdo a los dicho- la conversación fue antes de elegir al candidato a la elección de Tamaulipas de este 2022, por lo que apuntó que tendría tiempo de sobra para perfilar a su “gallos”.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan″, fueron las palabras que se pudo escuchar decirle Alito a Marko.

La gobernadora no tomó en cuenta la denuncia que el PRI presentó en su contra (Fotos: Cuartoscuro)

Momentos antes de darse a conocer el nuevo audio, por primera vez se tuvieron invitados lejos de los funcionarios locales y es que estuvo presente el asesor parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Abraham Mendieta, para hablar sobre el tema del líder tricolor.

En la corta conversación que tuvieron los morenistas, ambos cuestionaron las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por multar al partido guinda por los eventos proselitistas en Coahuila y Estado de México, pero no al PRI que también realizó un evento en la entidad del norte donde, acusaron, estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Además, puntualizaron que, pese a los audios, el órgano colegiado aún no ha actuado contra Moreno Cárdenas por el presunto mal uso de los recursos económicos para el tricolor durante la campaña del 2021.

Abraham Mendieta acompañó a Layda Sansores (Foto: Facebook/Layda Sansores)

Mientras tanto, el fiscal de la entidad, Renato Sales Heredia, dio a conocer que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Moreno Cárdenas inició antes de que se votará en la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica, por lo que descartó que hayan comenzado las investigaciones por la negativa del tricolor de unirse a la reforma de AMLO.

En tanto, la gobernadora le recomendó a Moreno ir con sus abogados y comenzar a preparar su estrategia de defensa, ya que, sin dar más detalles, sentenció que el líder priista cuenta con una serie de asesinatos en su consciencia, es decir, lo señaló como presunto autor intelectual de hechos fatídicos que acontecieron durante su mandato en la entidad del sur.

“Alito tiene muchos muertos en su espalda”

Ante la advertencia de un nuevo audio, Alito Moreno y las diputadas del PRI denunciaron a Layda Sansores (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Horas antes del inicio de la emisión semanal, Alito acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), en compañía de algunas diputadas del PRI, para levantar una denuncia en contra de Sansores San Román para acusarla de presunta calumnia y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras.

A través de sus redes sociales, el líder del tricolor aseveró que acompañó a sus compañeras del partido para defender los derechos de las mujeres, por lo que enfrentarán de forma conjunta para que no quede impune los presuntos ataques de la exalcaldesa de Álvaro Obregón.

Por lo que la morenista utilizó también la emisión para aclarar sus palabras y puntualizó que ella nunca amenazó a nadie, sino que les advirtió que tuvieran cuidado de Moreno Cárdenas; por lo que, acompañada de un experto en la Ley Olimpia, expresó que nunca violó la ley.

“Nunca entregaría una foto, es un daño que les harías”

El abogado, con base “en la óptica penal”, expresó que la gobernadora nunca confesó que tuviera en su poder las imágenes ni que las iba a distribuir, por lo que señaló que las acusaciones fueron infundadas. En tanto, sentenció que las denuncias contra Alito fueron por “robar” al pueblo de Campeche.

