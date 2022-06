Alito Moreno amagó con expulsar a Osorio Chong: “Nos vemos en tribunales”, respondió el senador

El conflicto al interior del PRI podría escalar hasta los tribunales electorales (Fotos: Cuartoscuro)

Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el coordinador de la bancada del mismo partido en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, escalaron la disputa. Y es que luego de que Alito Moreno amagó al senador con expulsarlo del partido, éste declaró que lo llevaría a tribunales para quitarlo de la dirigencia partidista.

Como resultado de que en días pasados el ex secretario de gobernación instó a la militancia del tricolor a promover elecciones para renovar la dirigencia de su partido, Moreno Cárdenas acusó a Osorio Chong de “hacerle el juego a Morena” así como al gobierno federal para dividir al PRI.

Fue por medio de una conferencia de prensa que el exgobernador de Campeche acusó a quien fuera secretario de gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto, de dividir al tricolor: “Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI”.

Por ello, amenazó con aplicar sanciones en contra del coordinador del PRI en el Senado: “El Consejo Político Nacional no va a permitir, porque así se ha expresado, que nadie, ningún priísta por más importante que se sienta, que permitamos que atente contra la unidad del partido [...] Quien no construye a favor de su partido, no quiere que le vaya bien ni al PRI ni a México”, acusó.

Debido a ello, Osorio Chong respondió que el que divide al PRI es el mismo Moreno, y que -en conjunto con los exdirigentes del partido- demandará ante las instancias correspondientes el que se adelante la elección para renovar al comité ejecutivo, y en caso de obtener una negativa, acudirá ante las autoridades electorales. “Nos vemos en tribunales”, sentenció Osorio Chong a Alito frente al amago de éste por expulsarlo del partido nonagenario.

“Sé que ya se han iniciado algunos procesos ante Justicia Partidaria del partido, en los que se le están señalando por la ineficacia, ineficiencia y lo que se le ha señalado de corrupción, de acciones al margen de la ley”, comentó el ex gobernador de Hidalgo.

También, refirió que las intenciones de Moreno Cárdenas son extender su mandato hasta 2024, pero señaló que él y los ex dirigentes del partido no lo van a permitir pues, como señaló en días pasados, la idea es que abandone la dirigencia a más tardar en noviembre de este año.

Durante una entrevista en el Senado, negó las acusaciones de Alito: “No me he sentado con nadie del gobierno, y él sí. A mí nadie me puede señalar de alguna reunión y a él sí; entonces debe verse al espejo para esas acusaciones”, alegó.

Por su parte, el político de ascendencia china se dirigió a Moreno frente a los medios en la Cámara Alta y declaró: “Quieres quedarte porque no tienes una autoreflexión ni autocrítica, está bien, quédate, pero llama a elecciones para que ya se tenga la dirigencia que entrará en agosto del próximo año y acompañe para la toma de decisiones de la alianza del 24″.

En días pasados Osorio Chong ya había anunciado el proceso que tomará para lograr la destitución de Alejandro Moreno: “Lo haremos primero ante las instancia partidarias, pero como sabemos que tiene el control dentro del partido, por supuesto que luego iremos al INE, y al Tribunal Electoral para pedir que haya una elección y se renueve la dirigencia de manera anticipada en el marco de la ley”.





