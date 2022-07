Olimpia Corral contestó a Alito Moreno y Layda Sansores sobre fotos íntimas de diputadas del PRI

La activista contestó sobre las acusaciones (Fotos: Cuartoscuro/ Gaceta.unam.mx /Twitter/@LaydaSansores)

La activista Olimpia Corral Melo, promotora de la Ley Olimpia, respondió al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respecto a las fotografías íntimas que supuestamente tendrían ambos de diputadas del tricolor.

“Que empiece Alito Moreno con reflexionar su machismo y no utilizar la causa. Que empiecen los pp con señalar sus omisiones desde adentro. Que Layda Sansores enfoque la culpa a los posibles agresores y no a las víctimas. Y que empiecen todos a hacer conciencia #LeyOlimpia”, escribió la activista a través de Twitter.

Fue el pasado 5 de julio cuando Layda Sansores afirmó tener pruebas que involucraban a Alejandro Moreno de tener fotografías íntimas de diversas diputadas del PRI, por lo que las redes arremetieron contra ella por no haber denunciado el delito.

Alito Moreno arremetió contra Sansores por violentar a las mujeres (Fotos: CUARTOSCURO)

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y, Alito, con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video.

Esta declaración fue motivo de cientos de críticas hacia la gobernadora e incluso pidieron que se le aplicara la La Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia, aprobada en 2020. Ésta busca proteger a las víctimas de extorsión y violencia sexual mediante la sanción de delitos que violen la intimidad de las personas.

Además no pudieron evitar las comparaciones con el caso de la famosa youtuber YosStop, quien pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de posesión y distribución de pornografía infantil.

Tras la acusación, este 12 de julio Alito Moreno junto a diputadas del PRI denunciaron a Layda Sansores ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras”.

Este martes realizaron una denuncia en contra de Sansores (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”, escribió Moreno Cárdenas. Minutos después de que redactara este mensaje, Sansores San Román contestó en su cuenta de Twitter: “T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm”.

Por su parte, la diputada federal del Revolucionario Institucional, Jaqueline Hinojosa Madrigal, emitió un mensaje vía Twitter donde rechazó las afirmaciones de Sansores y la responsabilizó en dado caso de que se de un indebido manejo del material fotográfico del que aseguró tener acceso.

Abraham Mendieta acompañó a Layda Sansores (Foto: Facebook/Layda Sansores)

Cabe destacar que la gobernadora sacó un nuevo audio de Alito Moreno este martes por medio de su ya conocido espacio llamado Martes del Jaguar, en donde también salieron los demás audios, en punto de las 20:00 horas. En éste último se pueden escuchar las voces del dirigente y también la de Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), donde mencionó que no se piensa mover de la dirigencia del partido hasta 2024.

En este espacio la gobernadora señaló que ella no insultó ni amenazó a las diputadas con sacar su contenido íntimo. Además arremetió en contra del dirigente del tricolor al decirle que fuera preparando su defensa contra la investigación que tiene abierta la Fiscalía del estado.

SEGUIR LEYENDO: