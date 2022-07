Chumel Torres arremetió contra Layda Sansores por afirmar que tiene fotos íntimas de diputadas del PRI

Sansores afirmó en un video tener pruebas de fotos íntimas de diputadas del PRI (Fotos: CUARTOSCURO Ig/@chumeltorres)

Tras la declaración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre las pruebas que tiene de fotos íntimas de diputadas del celular de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, el influencer, Chumel Torres, arremetió contra Sansores tras compararla con el caso de la youtuber Yosstop.

¿No arrestaron a Yosstop por literalmente lo mismo @LaydaSansores?, escribió en un tuit.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video compartido por el creador de contenido.

Sansores ha distribuido diversos audios que comprometen a Alito Moreno (Ilustración: Infobae/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Cabe aclarar que la youtuber YosStop pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de posesión y distribución de pornografía infantil; por lo que varias personas en redes sociales afirmaron que el caso de Layda Sansores no es tan diferente que el de YosStop.

“No importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”, comentó la socióloga Dulce María Sauri en Twitter.

Layda Sansores fue duramente criticada por no enviar el material a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues solo informó que tenía pruebas de que Alito Moreno tenía en su poder este delicado material; sin embargo, no denunció el delito.

Alito Moreno no se ha pronunciado al respecto (Screenshot: Twitter/@alitomorenoc)

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reprobó la supuesta circulación de fotos íntimas de legisladoras del PRI: “En todo caso, ellas tendrían que denunciar si fueron víctimas de alguna extorsión, abuso o amenaza, pero yo creo que también hay que ser cuidadosos ante los temas personales. Esta bien que se denuncie, pero no estoy de acuerdo en que estén circulando las imágenes en redes sociales”.

“En morena luchamos contra todo tipo de violencia y opresión. Por eso hago un llamado a simpatizantes y militantes de la 4T a no revictimizar a las mujeres del PRI que presuntamente entregaron material privado a su dirigente. México merece una nueva manera de hacer política.”, escribió la secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a través de un tuit.

De igual manera, diversos cibernautas exigieron que se le aplicara la La Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia, la cual fue aprobada en 2020 y que busca proteger a víctimas de extorsión y violencia sexual sancionando los delitos que violen la intimidad de las personas a través de medios digitales.

Cibernautas se lanzaron en contra de la gobernadora (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Sin embargo cabe destacar que algunas personas intentaron defender a la gobernadora ya que mencionaron que no se trató del mismo caso de la youtuber Yoseline Hoffman, ya que Sansores no ha revelado el material; sin embargo, confesó tenerlo como prueba para atacar a Moreno.

La Ley Olimpia entró a la regulación del artículo 175 Bis en el estado de Campeche en diciembre de 2020 y la sanción es de 3 a 6 años de prisión y una multa mediana de 500 a 1000 unidades de medida y actualización , de acuerdo con la ficha técnica del Gobierno de México.

