Alito Moreno: Dulce María Sauri acusó a Layda Sansores de violentar mujeres por contenido íntimo que no denunció

Dulce María Sauri criticó a Layda Sansores por no denunciar el contenido de Alito Moreno, pero de Alito Moreno no dijo nada (Fotos: Cuartoscuro)

Dulce María Sauri, ex diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, de ejercer violencia contra las mujeres, esto porque la mandataria local aseguró que Alejndro Alito Moreno tiene en su poder imágenes íntimas de mujeres priistas, pero no ha entregado el material mencionado a la autoridad correspondiente.

A través de redes sociales, Sauri Riancho explicó que no importa si quien la ejerce es hombre o mujer, de lo que se trata es que una autoridad en funciones, en este caso Layda, declaro tener conocimiento de contenido sensible en posesión de Alito Moreno y no acudió, o al menos no ha dicho que acudió, a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual violenta las garantías de las mujeres que podrían estar involucradas en lo señalado por la gobernadora de Morena.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas […] Alito, con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, pero este señor no tiene escrúpulos”, dijo Sansores San Román.

Alejandro Moreno ha sido objeto de numerosas críticas tras las difusiones realizadas por Layda Sansores (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Ante esto, la priista condenó la probable violación a la intimidad y lamentó que “sea una mujer con amplia trayectoria política, tanto en el PRI y luego en otros partidos opositores, la que incurra en estas actitudes violentas. Ella es la gobernante de un estado, es su obligación ajustarse estrictamente a la ley”.

Fue por eso que sostuvo que las declaraciones de Sansores “denigran el ejercicio de la política y la larga lucha que hemos dado las mujeres para participar plenamente en ella”, por lo que dijo que los actos de la morenista son una forma de violencia política contra las mujeres; sin embargo, contra Alito no dijo nada.

“Esta es una forma de violencia política en contra de las mujeres, ejercida por una autoridad que, lamentablemente, también es mujer. Hoy somos las del PRI; mañana, ¿quién?”

De acuerdo con el planteamiento de Dulce María Sauri, Layda Sansores hizo mal en no enviar el material a la FGE para que ésta proceda conforme a derecho; no obstante, no señaló, ni insinuó, que fuera incorrecto que el presidente del PRI tuviera en sus manos las imágenes íntimas de sus compañeras.

La Ley Olimpia condena la difusión de este tipo de material (Foto: Karina Hernández/ Infobae México)

Respecto a la procedencia de una denuncia ante la Fiscalía local, se debe de entender cómo es que se difundieron las imágenes, o de cómo éstas llegaron a manos de la gobernadora, pues, en caso de que Alejandro Moreno tuviera las fotografías no es un delito, pues las mujeres pudieron haber confiado en él, el problema es la difusión sin consentimiento, lo cual violenta la llamada Ley Olimpia.

De acuerdo con alianzajuridica.com.mx, “la Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia”.

Asimismo, el Estado mexicano determinó que se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

Entonces, lo que se debería de comprobar, para justificar la culpabilidad a Alito Moreno del delito por violencia digital, es la intención de chantajear, extorsionar, lucrar o difundir a partir del contenido que señaló Sansores, por lo que la gobernadora se vería obligada a aclarar cómo es que obtuvo el material, ya que esto es de vital importancia para el caso.

