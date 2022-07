“Ellas tendrían que denunciar”: Sheinbaum habló de las supuestas fotos íntimas de diputadas que tiene Alito Moreno

Claudia Sheinbaum reprobó la supuesta circulación de fotos íntimas de legisladoras del PRI (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Tras darse a conocer que el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, tiene fotos íntimas de diputadas del tricolor, las críticas de los políticos no se han hecho esperar, entre ellas, la de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionada durante su conferencia de prensa sobre el tema, la mandataria capitalina reprobó la supuesta circulación de fotos íntimas de legisladoras del PRI, que presuntamente encontraron en el celular de Alito Moreno.

En su participación, la jefa del Ejecutivo local indicó que no le parece correcto que circulen imágenes de mujeres en las redes sociales, así como que se utilicen las fotos para chantajear o cualquiera que sea el propósito.

La mandataria capitalina reprobó la supuesta circulación de fotos íntimas de legisladoras del PRI, que presuntamente encontraron en el celular de Alito Moreno (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Además, Sheinbaum Pardo declaró que serán las legisladoras del tricolor las que deberán presentar su denuncia a la autoridad correspondiente, así como declarar si fueron víctimas de extorsión o amenaza.

“En todo caso, ellas tendrían que denunciar si fueron víctimas de alguna extorsión, abuso o amenaza, pero yo creo que también hay que ser cuidadosos ante los temas personales. Esta bien que se denuncie, pero no estoy de acuerdo en que estén circulando las imágenes en redes sociales”

No obstante, manifestó que este es un mensaje para cualquier mujer, ya que todo lo que se hace “va a depender de la autonomía de lo que decidimos”, y esa autonomía es una decisión personal de cada una de las mujeres “o de cada uno de los hombres”. “Pero lo que no podemos es ceder frente a un abuso, una amenaza o frente a una acoso”, agregó.

Sheinbaum declaró que serán las legisladoras del tricolor las que deberán presentar su denuncia a la autoridad correspondiente (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Reconoció que en su administración hay dos casos de personas conocidas, nombradas para su gabinete, “que eran abusadores”. El caso más reciente es del ahora ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Rafael Gregorio Gómez, acusado por abuso sexual.

“No porque sea conocido nosotros vamos a permitir que ocurra eso en nuestro gobierno”, sentenció la mandataria capitalina.

Y es que el pasado 6 de julio, en su tradicional programa Martes de Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró tener pruebas de que Alejandro Moreno obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas del Revolucionario Institucional.

Sansores llamó a las legisladoras del tricolor a tener cuidado y no confiar en Alito Moreno (Fotos: Cuartoscuro, Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas

En el video, Sansores llamó a las legisladoras del tricolor a tener cuidado y no confiar en él, ya que, afirmó, el líder nacional del PRI “no tiene escrúpulos”.

“Sabes qué pasa, ni lo quiero decir, pero es que él embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta y en fin. Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores en su momento.

En este contexto, al igual que Claudia Sheinbaum, varios personajes de la política salieron en defensa de las mujeres de la bancada priista en la Cámara de Diputados, a la vez que reprocharon a Alito Moreno por su comportamiento.

Noroña habló sobre las supuestas fotos íntimas de diputadas del PRI que tiene Alito Moreno (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Tal fue el caso del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien a través de su cuenta oficial de Twitter escribió que por su conducta, a la que calificó de “miserable”, Alejandro Moreno acredita ser desaforado, ya que su acción sí es violencia política de género “y o chingader*s”.

“Y en el caso de las legisladoras priistas, están teniendo un doble linchamiento: público y privado. Si algo acredita que Alejandro Moreno sea desaforado es esta conducta miserable con sus compañeras legisladoras. Eso sí es violencia política de género y no chingaderas”

