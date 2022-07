Tundieron a Layda Sansores por afirmar que tiene fotos íntimas de diputadas para atacar a Alito Moreno

Alito Moreno y Layda Sansores en menos de un año pasaron de tener una relación "en paz" por Campeche, a protagonizar un enfrentamiento público (Ilustración: Infobae/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En redes sociales tundieron a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ya que afirmó tener pruebas que involucran a Alejandro Alito Moreno Cárdenas de haber obtenido fotografías íntimas de diversas diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que pidieron que la gobernadora fuera encarcelada al caer en el delito de posesión de contenido íntimo.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video.

Por esta razón es que muchas personas en redes sociales, como Twitter, afirmaron que la gobernadora Sansores estaría delinquiendo, por lo que pidieron que se le diera cárcel. Incluso algunos comenzaron a comparar este caso con el de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, la cual pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de posesión y distribución de pornografía infantil.

Sansores ha distribuido diversos audios que comprometen a Alito Moreno (Fotos: CUARTOSCURO)

“No importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”, comentó la socióloga Dulce María Sauri en Twitter.

“A @YosStoP la metieron al bote por tener en su poder un vídeo íntimo NO AUTORIZADO. Espero que a Layda Sansores le apliquen la misma porque ya confesó que tiene en su poder material íntimo de diputadas del PRI. Espero que las afectadas procedan, la ley aplica para TODOS”.

Incluso algunas personas pidieron que se aplicara la La Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia, la cual fue aprobada en 2020 y que busca proteger a víctimas de extorsión y violencia sexual sancionando los delitos que violen la intimidad de las personas a través de medios digitales.

Cabe destacar que es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal.

Yoseline fue acusada de posesión de pornografía infantil por lo que pasó 5 meses detenida (Foto: Instagram/@justyoss)

“Layda Sansores, gobernadora en la administración más feminista de la historia, dice que tiene el pack de legisladoras priistas. Si en su afán (o el de su amo) por hundir a Alito, esas fotos ven la luz, si su poco honor no la detiene, la “ley Olimpia” lo hará”, comentó el usuario @AstroFenix_

“En este momento debe investigarse y retirar el fuero a @LaydaSansores por violar el artículo 175 del Código Penal del estado de Campeche, al haber confesado la posesión de material íntimo de más de una mujer. Hasta 6 años de prisión para #LAYDASANSORES”, declaró @edusax79.

Cabe destacar que varios usuarios etiquetaron a la cuenta oficial de la activista originaria de Puebla, Olimpia Coral Melo, para que los asesorara y así poder iniciar una denuncia.

Alito Moreno se encuentra fuera del país y es acusado de ser prófugo de la justicia (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Hubo también quienes mencionaron que no es el mismo caso, ya que Sansores no ha revelado el material; sin embargo, confesó tenerlo en su poder, por lo que el siguiente movimiento que haga con este tema será clave para determinar si se le aplicaría alguna sanción.

De igual manera algunos pidieron no desviar la atención del verdadero culpable de este delito al tener fotos íntimas de mujeres, el cual sería Alito Moreno.

