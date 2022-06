Sheinbaum comparte video viajando en el Metro de la CDMX, sin cubrebocas

(Foto: Twitter/Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve en la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde ella y su equipo de colaboradores esperan el convoy para trasladarse al Palacio de Ayuntamiento.

La grabación fue compartida por la mandataria capitalina este sábado por la mañana y antes de abordar el tren, señaló que se encaminaba a participar en el Gabinete de Seguridad y adelantó que más tarde compartiría un video con varias alternativas de movilidad para llegar desde el sur de la urbe hasta el Centro Histórico, donde se encuentra la sede del gobierno.

Aunque algunos usuarios elogiaron la actitud de la morenista por utilizar el transporte público, algunos más ironizaron que lo haya hecho en un día de poca afluencia y en un horario en que no salta a la vista el problema de saturación que presenta este sistema de transporte.

No obstante, para otros usuarios llamó la atención que la gobernante subió al vagón sin llevar colocado un cubrebocas, justo cuando el país atraviesa una nueva ola de coronavirus.

¡Buenos días! Hoy usaremos el @MetroCDMX para llegar al gabinete de seguridad. Más tarde les comparto el video completo. pic.twitter.com/BA1FeUZ8Gu — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2022





El Sistema de Transporte Colectivo Metro ha enfrentado una serie de inconvenientes en las últimas semanas, en las que los usuarios se quejan por las recurrentes demoras en la Línea 1, 2 y 3. Sobre esto, las autoridades han señalado que se encuentran en labores para renovar el sistema eléctrico de estas tres ramas de su red.

Adicionalmente, la Línea 1 vive un proceso de mantenimiento mayor, pues es la de mayor antigüedad, por ese motivo se tiene previsto que en las próximas semanas queden cerradas la mitad de sus estaciones para profundizar su proceso de recuperación.

En cuanto a la Línea 12, esta acumula más de un año sin prestar servicio a los usuarios, mientras que el gobierno capitalino asegura que se avanza en su trabajo de reparación con la promesa de ponerla en marcha de nueva cuenta a finales de este año.

CDMX no cambiará estrategia para combatir nueva ola de Covid-19

A pesar del alza de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no habrá ajustes a la medidas para el combate al SARS-CoV-2.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que su administración va a monitorear los casos positivos, los casos activos y la ocupación de camas en hospitales de la urbe.

Asimismo, negó conocer los motivos por los cuales hay un repunte en los contagios del coronavirus, aunque consideró que se puede deber a que la actividad económica es similar a tiempos previos a la pandemia.

“Es difícil saber exactamente a qué se atribuyen, obviamente la actividad económica ya está a niveles pre pandemia. Lo bueno de todo esto es que no hay hospitalizaciones, no ha habido incremento en hospitalizaciones”

No obstante, la jefa de Gobierno señaló que los contagios hasta el momento no son tan graves debido a que las personas se han vacunado. “La vacuna no evita que te contagies, la vacuna lo que hace es que cuando te contagias, la posibilidad de que sea grave es muy, muy baja. Entonces, hasta ahora es lo que está ocurriendo, aumenta el número de contagios, pero no es una enfermedad grave”, expuso la Jefa de Gobierno.

