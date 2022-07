“Miente totalmente”: padre Solalinde defendió a AMLO de Sandra Cuevas tras denunciar migrantes afiliados a Morena

Alejandro Solalinde respondió a Sandra Cuevas tras acusar a AMLO de utilizar a migrantes (Fotos: Twitter/@SandraCuevas_//Cuartoscuro)

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que los migrantes llegan a México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los afilie a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las críticas no se hicieron esperar, entre ellas, la de Alejandro Solalinde, sacerdote mexicano y activista por los derechos humanos.

A través de su cuenta de Twitter, el padre Solalinde, conocido por apoyar abiertamente el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), declaró que la alcaldesa miente “totalmente”.

En su mensaje, pidió no utilizar a los migrantes en campañas de desprestigio, ya que, aseguró, ellos tan sólo pasan por territorio mexicano para buscar en Estados Unidos un trabajo con el que ayudar a sus familias.

El padre Solalinde pidió no utilizar a los migrantes en campañas de desprestigio (Fotos: Twitter/@PadreASolalinde)

“Miente totalmente la alcaldesa panista Sandra Cuevas: los migrantes no participan en política de partido, porque sólo pasan y sus intereses y preocupaciones son llegar a EEUU y trabajar para ayudar a su familia. Ella ignora el tema. ¡No se vale usarlos políticamente!”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón al sacerdote, y reprocharon a Cuevas el utilizar a los migrantes con fines políticos.

“¿Usted cree que sepa de algo más que ver revistas de moda?”, “Hablan por hablar y sin pensar, carecen de conocimientos, de salud emocional y sobre todo de conciencia. No tienen escrúpulos y repiten lo que les ordenan” y “Solidario con lo que expresa, no se vale que Sandra Cuevas haga raja política por medio de lo acontecido con los migrantes”, fueron algunos de los comentarios.

Sandra Cuevas afirmó que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente López Obrador los afilie a Morena (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Y es que el pasado 29 de junio, en entrevista con el publicista Carlos Alazraki y el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en el canal de YouTube Atypical Te Ve, Sandra Cuevas afirmó que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente López Obrador los afilie a Movimiento Regeneración Nacional.

Asimismo, denunció que al mandatario federal le gusta “un país de pobreza” porque es lo que puede manipular.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”, manifestó en su momento.

Cuevas llamó a no permitir que Regeneración Nacional siga en el poder (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Por ello, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc llamó a los ciudadanos que no estén de acuerdo en vivir en la pobreza a no permitir que Regeneración Nacional siga en el poder.

“No podemos permitir que Morena continúe, debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza, no es que esté mal vivir en la pobreza, sin embargo, es importante dotar a la gente de salud, de tecnología, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia, él (AMLO) no quiere que seamos potencia”, acusó.

Sobre su fallo para la inhabilitación y destitución de sus funciones por un año debido a que incurrió en un abuso de funciones cuando ordenó el cierre del Deportivo Guelatao en 2021, Cuevas sostuvo que se trató de algo “personal”, ya que le han “fabricado delitos” desde que asumió el poder en octubre del 2021.

