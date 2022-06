Sandra Cuevas aseguró que los migrantes llegan a México para que AMLO los afilie a Morena

Sandra Cuevas declaró que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente López Obrador los afilie a Morena (Ilustación/Infobae/Jovani Pérez)

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, declaró que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los afilie a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con el publicista Carlos Alazraki y el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en el canal de YouTube Atypical Te Ve, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que al mandatario federal le gusta “un país de pobreza” porque es lo que puede manipular.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”

Sandra Cuevas llamó a no permitir que Regeneración Nacional siga en el poder (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Ante esto, Sandra Cuevas llamó a los ciudadanos que no estén de acuerdo en vivir en la pobreza a no permitir que Regeneración Nacional siga en el poder.

“No podemos permitir que Morena continúe, debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza, no es que esté mal vivir en la pobreza, sin embargo, es importante dotar a la gente de salud, de tecnología, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia, el él (AMLO) no quiere que seamos potencia”, acusó.

Sobre los enfrentamientos que ha mantenido con integrantes de la llamada Cuarta Transformación (4T), en especial con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, Cuevas dijo que se trata de algo “personal”, ya que le han “fabricado delitos” desde que asumió el poder en octubre del 2021.

Sandra Cuevas dijo que le han “fabricado delitos” desde que asumió el poder en octubre del 2021 (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

“Es lamentable que una figura presidenciable se baje al nivel de una alcaldesa, y que esté enganchada con una alcaldesa, si no es una situación es otra, pero viene fabricando delitos desde que inició mi administración”

