“Es un vulgar zalamero”: Javier Lozano tundió al padre Solalinde por comparación de AMLO con Jesús

Javier Lozano se lanzó contra Alejandro Solalinde por sus acusaciones hacia Acción Nacional.

“Lo que piensa el presidente Andrés Manuel es como pensaba Jesús [...] Trata de buscar la justicia para la mayoría sin fastidiar a los victimarios” fueron las palabras con las que el sacerdote y activista de derechos humanos Alejandro Solalinde defendió la política en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha declaración ocurrió durante una entrevista con Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, la tarde del pasado lunes 27 de junio, la cual fue compartida por la periodista en sus redes sociales.

“La estrategia del presidente no es fallida, es la correcta. Es un camino más largo, pero no se nos va a perder nada”, aseguró el sacerdote, quien es director del Albergue para Migrantes Hermanos en el Camino. Posteriormente, al ser cuestionado por Uresti sobre si era necesario realizar ajustes a dicha estrategia, expresó que sí “pero mediante un diálogo, que no haya una cerrazón”.

La política de seguridad de López Obrador ha sido duramente criticada a lo largo de su administración.

Más allá de sus declaraciones respecto a la estrategia de seguridad del presidente de la República, a Alejandro Solalinde le llovieron las críticas debido a la comparación que hizo entre AMLO y Jesús de Nazaret.

Uno de los más duros ataques fue lanzado por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana, quien aseguró que su nombramiento como “padre” es inadecuado y, a través de su cuenta de Twitter, declaró que “podríamos decir que ‘ya lo perdimos’, pero la realidad es que jamás lo tuvimos”.



Adicionalmente, hubo diversos usuarios que expresaron su desacuerdo con el sacerdote y criticaron la analogía entre Jesús y López Obrador.

“Si como Jesús perdonó a criminales y arremetió contra comerciantes, pues ahora vamos viendo también si resucita al tercer día”, “Solalinde, tan lejos de Dios y tan cerca de López” y “Tipo arrastrado y vividor, ni siquiera debería seguir perteneciendo a la iglesia porque la desprestigia” fueron algunos de los comentarios que compartieron los internautas en la red social.

Por otro lado, Alejandro Solalinde responsabilizó a los miembros de Acción Nacional por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora en Cerocahui, Chihuahua, pues, aseguró, dicho partido se ha encargado de proteger al grupo del crimen organizado que perpetuó los brutales homicidios.

“Este mismo cártel (el de Sinaloa) que ahora asesinó a los dos jesuitas es el grupo que protegían Felipe Calderón y Genaro García Luna [...] Corral y la misma Maru Campos, los panistas siguieron protegiendo a este tipo de personas, estuvieron solapando durante mucho tiempo al crimen organizado”, agregó Solalinde en la entrevista con Azucena Uresti.

El padre Alejandro Solalinde aseguró que la estrategia de seguridad de AMLO no es incorrecta e incluso lo dijo el Papa Francisco

A raíz de dicha declaración, Alejandro Solalinde recibió nuevos ataques por parte de la comunidad de Twitter, incluidos personajes como el ex secretario de Trabajo y Previsión Social y militante panista Javier Lozano, quien llamó “vulgar” y “mentiroso” al sacerdote.

“Además de miserable, el ‘padre’ Solalinde es un vulgar mentiroso. ¿Con qué elementos se atreve a incriminar a dos mandatarios con tal ligereza? Que sea un vulgar zalamero con López Obrador no le autoriza a difamar como lo hace. Este güey convierte el agua bendita en pesticida”, manifestó el exfuncionario en su cuenta personal.

A esto se sumaron comentarios de otros usuarios que cuestionaron el pronunciamiento de Solalinde, como “Es obvio que el Padre Solalinde, recibió un BUEN DIEZMO por parte del Ejecutivo Federal”, “El ex-padre Alejandro Solalinde se revuelca en un lodazal de mentiras” y “Solalinde se perdió en el camino, la avaricia lo transformó en un ser despreciable, se corrompió, todos sus comentarios no son propios de una persona coherente, menos de un sacerdote”.

