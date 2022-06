“Andrés Manuel era otra persona”: el reproche que Sandra Cuevas lanzó a AMLO por “echar a perder” al país

La alcaldesa de Cuauhtémoc volvió a señalar a Morena de estar detrás de su destitución como parte de una "venganza política".

Esto, volvió a tambalear la política mexicana luego que la alianza Va por México (quien llevó a Cuevas al poder) señalara al caso como un nuevo intento de persecución por parte de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalina, y Andrés Manuel López Obrador.

Así lo reiteró la funcionaria este 16 de junio en una conferencia de prensa, donde no dudó en acusar a la dupla de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de establecer vínculos con el narcotráfico y “utilizar a los pobres”.

“Se vincularon con el crimen organizado. A los pobres los utilizaron y los siguen utilizando y los siguen haciendo más pobres. Echaron a perder este país”.

Sandra Cuevas acusó a Claudia Sheinbaum y a López Obrador de orquestar la "persecución" en su contra. (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Durante su discurso - que inició a punta de lágrimas - la militante opositora aceptó que López Obrador había figurado para ella como “el político que sí cambiaría el país”; esto, previo a su llegada a la presidencia, en 2018.

“Andrés Manuel era otra persona”, así es como concebía al tabasqueño pese a no simpatizar con su movimiento, relató. Una visión que, dijo, se corrompió luego que el tabasqueño, así como la Jefa de Gobierno, subieran al poder y, con ello, “echaran a perder a este país”.

“Sus políticas fueron vengarse de los que les hicieron la vida de cuadritos. Ahora persiguen; ahora fabrican delitos. Eso es lo que está haciendo Morena”.

Y es que, cabe recordar, la alianza opositora ha apuntado a un conflicto de interés detrás de la supuesta persecución, pues el magistrado que impulsó la determinación, Alejandro Padierna Luna, es hermano de Dolores Padierna, contendiente de Morena por la Cuauhtémoc y quien perdió ante Cuevas.

La alcaldesa tachó de “absurdo” la destitución de sus funciones por supuesto abuso de autoridad tras el cierre del Deportivo Guelatao. (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Bajo ese tenor fue que Cuevas - en días pasados - refrendó que sería un “importante puño de gente poderosa”, refiriéndose a Morena, el que habría influenciado para su destitución. Por esa razón, aseguró que “el verdadero dolor” de toda su polémica es la injusticia y no perder la demarcación perse.

“Aunque me persigan (...) Quiero decirle a usted, presidente y Claudia, por más que me amedrenten, no les tengo miedo y aquí estoy. Hay mucha Sandra Cuevas; hay mucha alcaldesa y aquí estoy”, remató y aseguró que emplearía la misma “necedad y aferramiento” de AMLO para enfrentarlo.

“Presidente, en algo nos parecemos: soy aferrada como usted; soy necia como usted; lucho como usted. Pero yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres”.

Sandra Cuevas impugnará la decisión jurídica que se dio a conocer la tarde de este lunes 13 de junio y la cual derivó de denuncias ciudadanas por el supuesto abuso de sus funciones tras el cierre del Deportivo Guelatao.

Sin embargo, a través de las redes sociales, la alcaldase presentó un total de 6 pruebas que supuestamente le darían la razón de por qué cerró el recinto a escasos días de haberse acomodado en su oficina como Alcaldesa.

SEGUIR LEYENDO: