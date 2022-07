El TEPJF determinó que Mario Delgado y Morena calumniaron al PRI por la campaña “traidores a la patria”

El TEPJF determinó que Mario Delgado y Morena incurrieron en calumnia (Foto: Twitter / @mario_delgado)

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incurrió en calumnia y la falta al deber de cuidado al iniciar la campaña de “traidores a la patria” contra las y los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica de López Obrador.

Este jueves 30 de junio, la autoridad electoral determinó que, derivado de una publicación en su perfil de Twitter, el líder partidario y el instituto que dirige incurrieron en la falta mencionada contra la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro. Se destaca que dicha determinación también aplicó para Morena como partido.

“Se imputa al PRI el delito de traición a la patria, sin pruebas de una carpeta de investigación o la imposición de una sanción por esa conducta, lo que pudo afectar al partido quejoso en los comicios locales 2021-2022, por lo que se considera que dichas expresiones no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión (SRE-PSC-122/2022)”

Ejemplo de la propaganda contra el PRI (Foto: Archivo)

El antecedente de este proceso se fijó cuando Morena y su dirigente iniciaron una campaña contra las y los legisladores que impidieron que se aprobara la iniciativa de reforma con proyecto de decreto presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de energía eléctrica, misma que pretendía garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuviera un 40% de participación en el ramo.

Para que esta iniciativa sea aprobada, al tratarse de una reforma constitucional, se necesitaba de la mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara de Diputados); por lo que se requería que, al menos, 15 de los diputados opositores se sumaran, pero como esto no se logró, la iniciativa no pasó.

En consecuencia, los promotores de la 4T crearon una argumentación en la que explicaron que, además del PRI, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se decantaron por apoyar a los productores privados de energía eléctrica. Esto quiere decir, de acuerdo con ese precepto, que las bancadas opositoras le dieron la espalda al Estado mexicano.

La Reforma Eléctrica planteaba que la CFE tuviera el 40% de participación en el sector (Foto: Cuartoscuro)

Fue a partir de este silogismo que Delgado Carrillo y el partido que dirige comenzó a difundir propaganda a través de redes sociales y de manera impresa con la imagen, nombre y cargo de las y los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, motivo por el cual el PRI promovió la queja, ya que en los afiches se catalogaba como traidor a la patria al diputado señalado.

Finalmente, la queja llegó al Tribunal Electoral y éste, tras valorar los actos, determinó que el partido que puso a López Obrador en la presidencia y su actual líder incurrieron en calumnia. Para valorar la determinación del TEPJF cabe destacar que, además de que no existe ningún juicio por este delito contra las y los legisladores de oposición, las deliberaciones de los miembros del Congreso de la Unión, relacionadas a su quehacer legislativo, no son vinculantes a procesos judiciales, pues está dentro del área de sus competencias el poder determinar libremente si una ley o reforma es aprobada o no.

No obstante, aunque quedara descartada cualquier proceso judicial contra la oposición, en las elecciones celebradas el pasado 5 de junio, donde se renovó la gubernatura en seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), la mayoría de la población votó por Morena, pues tan sólo dos estados quedaron a cargo de la oposición: Aguascalientes para el PAN y Durango para el PRI.

