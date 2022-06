Concesiones para industrias y unidades habitacionales provocaron el desabasto de agua en Nuevo León: AMLO

López Obrador, ha señalado que la culpa de que no haya agua en los estados del norte, es de los gobiernos que han estado a la orden de las empresas con su política neoliberal (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó que el problema de la escasez hídrica en los estados del norte del país, principalmente en Nuevo León, se debe a que los “gobiernos neoliberales” comprometieron el agua sin límites estratégicos, al sector empresarial sin un objetivo más que el de hacer dinero.

Señaló además en la conferencia matutina de este miércoles, que el desabasto de agua se debe a que en el estado, gobernado por Samuel García, se han entregado permisos sin ningún control para la instalación de industrias y unidades habitacionales que, acusó, “entre más lujosas y con buenas albercas, mejor”.

“No había planeación. ¿Cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte? Pero además, permisos para que la cerveza que se produzca se exporte, o sea que exportemos agua del norte, en donde no hay agua”,

Dijo el mandatario en la conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, atendiendo a un cuestionamiento sobre la falta del líquido en los estados del norte y las concesiones para su uso.

Actualmente los estados del norte de la República Mexicana viven un periodo de escasez hídrica (Foto: Twitter)

Recordó que en el caso de Mexicali, Baja California –donde se habían dado concesiones a la cervecera Constellation Brands, empresa que fue cancelada en 2020 por la administración de López Obrador tras una consulta popular—, los permisos se dieron hasta para que se usara el agua de uso doméstico.

Otro ejemplo expuesto por el primer mandatario es el de la región de La Laguna, en Coahuila, donde las autoridades han cedido el uso de los recursos hídricos a empresas productoras de leche, que sobreexplotan el recurso. También rememoró que el mismo ex presidente de la República, Vicente Fox, nombró al director de la empresa lechera Lala como titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

“Esto claro que les molesta mucho que yo lo diga, pero es la verdad. En el caso de Nuevo León, lo mismo. Comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole, porque lo que interesa es hacer dinero, industrias, industrias, industrias, unidades habitacionales, unidades habitacionales”.

López Obrador, apuntó a que existe una solución a ello y es la regulación, pero en el caso de Nuevo León, dijo, hay grupos de interés que dominan incluso medios de comunicación que “han ayudado a todas estas atrocidades y abusos” por la influencia en la vida pública de esa entidad, al grado de imponer a candidatos y gobernantes.

Dos de las principales presas que abastecen de agua en la zona metropolitana de Nuevo León tienen menos del 20% de su capacidad máxima (Foto: Twitter/@DDMexico)

Esto se contradice con lo que dijo el presidente el mes pasado respecto a la aprobación de la Ley de Agua en Querétaro, en donde declaró que no es malo que las empresas privadas administren la distribución del agua en las entidades federativas.

“Mi recomendación pues es que se tenga mucho cuidado. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administré la distribución del agua, lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo”, ha aseverado.

Cabe recordar que la administración de Samuel García atraviesa por un periodo particularmente complicado respecto a su gobernabilidad, pues la sequía que azota la entidad ha provocado que el abasto de agua sea sumamente reducido, lo cual incide en la distribución del vital líquido, con lo que los reclamos al abanderado de MC no se hicieron esperar.

