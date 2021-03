Crítica a las industrias cervecera y láctea: AMLO recuperará mantos acuíferos en el norte de México

López Obrador propuso migrar la industria cervecera al sur de México (Foto: cortesía Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las industrias cervecera y láctea están usufructuando mucha agua al norte de México y que desaprovechan la que hay al sureste, donde hasta inundaciones hay.

Durante su gira de trabajo en Coahuila, el jefe del ejecutivo federal refirió este domingo 28 de marzo que su administración buscará convencer a las grandes productoras de leche y cerveza que migren al sur de la república, esto porque en donde se encuentran instaladas actualmente hay escasez de este vital líquido.

Acompañado por Miguel Ángel Riquelme, gobernador de la entidad, y autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el mandatario nacional informó el arranque de un proyecto que pretende recuperar 84,000 hectáreas de humedales en Cuatro Ciénegas.

Las reservas acuíferas al norte de México son menores (Foto: cortesía Presidencia)

“No estaba así el país cuando lo recibimos de nuestro padres, la escasez de agua , ni la contaminación que hay ahora, y desde luego no había la inseguridad y la violencia que se padece en nuestros tiempos, por eso tenemos que apurarnos, esmerarnos en que las cosas cambien, se transformen, y vuelvo a decir convenciendo, como decía el presidente Juárez , nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, tenemos que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua, ¿Cómo poner plantas cerveceras en el norte?”, resaltó el presidente debido al impacto ecológico del hombre en la región.

Bajo esta lógica, López Obrador reafirmó que no se trata de estar peleado con la industria, sino que ésta se puede instalar en una zona diferente con la única intención de afectar menos el medio ambiente.

“Cómo producir cerveza para exportar, que es lo que exportamos agua, si no tenemos agua en el norte, y lo mismo el caso de producción de leche, en La Laguna, no se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significa más agua para producir leche”, refirió.

Cuatro Ciénegas en Coahuila es un pueblo mágico protegido por el gobierno (Foto: cortesía Presidencia)

Aunado a esto, el político tabasqueño se burló de Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), y remarcó que es mejor tomar leche que cerveza, “así lo recomienda Ricardo Anaya, de que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua, que se padece de inundaciones, esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo neoliberal que es parte del sofisma de que no hace falta el Estado, que no hace falta la planeación que todo hay que dejarlo al mercado, y lo más importante es producir a costa de lo que sea”.

La mención del ex candidato del partido de derecha obedece a la gira que emprendió en todo México para delatar los estados de pobreza que le dan “mucho coraje”. En uno de los videos de Anaya narra la supuesta vida de una persona que gana 2,000 pesos a la semana, pero que todo se lo “bota en caguamas”. Lo que quiso evidenciar el político es la mala administración doméstica; sin embargo, miles de usuarios en redes sociales se burlaron de dicho ejemplo y lo han tundido con memes desde que salió el video.

En cuanto a la temática de la industria cervecera y el cuidado del agua en México, cabe recordar que AMLO ya se había pronunciado contra la instalación de una productora de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Motivo por el cual estableció una consulta popular para conocer la opinión de la gente que ahí vive, con la cual se determinó parar la construcción.

