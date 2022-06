“El presidente da total apoyo a Nuevo León”: Samuel García acudió a CDMX para resolver escasez de agua

Gobierno federal y local en NL coordinarán esfuerzos para resolver crisis hídrica en el estado (Foto: Cuartoscuro)

Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), acudió a la Ciudad de México para reunirse con la Secretaría de Gobernación (Segob) y resolver el problema del abasto de agua en la entidad, esto porque se necesita coordinar la administración federal para proveer el vital líquido al estado y, al mismo tiempo, del estatal para distribuirlo.

A través de redes sociales, el gobernador constitucional del estado explicó este jueves 9 de junio que le tocó trabajar por el bien de NL en la capital nacional, pues fue a dialogar con Adán Augusto López, titular de Segob, quien le dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra dispuesto a ayudar en lo que sea necesario para atender el problema.

“Buen día, estoy en la Ciudad de México. El secretario de Gobernación recién me dijo que el presidente refrenda y da total apoyo a Nuevo León con el tema del agua”

La Segob confirmó la dsposición de AMLO para solucionar el problema hídrico en NL.

Al respecto, explicó que la administración federal instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que redirija el líquido a la entidad en virtud de conseguir paliar el estrés hídrico del que es víctima la población del estado. Asimismo, sostuvo que la administración local comenzará con la distribución de pipas y tanques de abastecimiento para que las colonias en las que aún exista desabasto tengan mejores condiciones.

“Van a dar instrucciones a Conagua a apretar, a ser duros, con todos los desperdicios y todo aquello que no sea agua potable”

“Hoy, Agua y Drenaje comenzó con la distribución de pipas tanques en las colonias, que ya son menos de 100, que han tenido algún detalle para que todos tengan agua”, agregó en el video que grabó a bordo de un vehículo. Además de que en el transcurso del jueves se va a bombardear yoduro de plata para atraer lluvia a Cerro Prieto, Linares, y La Boca, esto para tratar de combatir la sequía que acontece en Nuevo León.

Cabe recordar que la administración de Samuel García atraviesa por un periodo particularmente complicado respecto a su gobernabilidad, pues la sequía que azota la entidad ha provocado que el abasto de agua sea sumamente reducido, lo cual incide en la distribución del vital líquido, con lo que los reclamos al abanderado de MC no se hicieron esperar.

Samuel García Desabasto De Agua En Nuevo León

Aunado a ello, el abasto del suministro eléctrico también entró en crisis, complicándole la vida a los ciudadanos del estado. Y como si esto no fuera suficiente, también coincide con el incremento al precio del Metro, con lo cual el clamor popular se ha intensificado contra el egresado del Tec de Monterrey. De tal modo que las pintas clandestinas en las que se critica la gestión de García Sepúlveda comenzaron a aparecer en las calles de NL.

“Suban los impuestos a los ricos, no el metro a l@s trabajador@s […] Nos roban el agua, nos suben el Metro, ¡Hagamos algo! […] Samuel Pe**e*o”, fueron algunas de las consignas que quedaron plasmadas en los muros de NL.

Por lo que García Sepúlveda salió a defenderse en una conferencia de prensa, en la que explicó que no sirven las críticas sobre la crisis de abasto de agua, ya que es la Conagua la responsable de la distribución de este vital líquido y, respecto al tema energético, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resolver ese tena. En ese sentido, dijo que su gobierno se encarga de distribuirlo, pero, agregó, no se puede administrar lo que no se tiene.

