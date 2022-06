Movimiento Ciudadano defendió a Samuel García de la “extorsión” que el PAN orquestó en su contra

Samuel García / Instagram

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados salió en defensa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, esto tras los ataques de los que fue objeto por parte del PAN durante una conferencia de prensa en el Senado de la República por supuestamente gestionar mal como jefe del ejecutivo local.

Este miércoles 8 de junio, a través de un comunicado suscrito por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada naranja en San Lázaro, el partido expresó su rechazo a las declaraciones del Partido Acción Nacional (PAN) y sostuvo que se trata de una estrategia de extorsión para doblegar al gobierno local.

“La razón de los supuestos señalamientos, atiende a la resistencia del PAN en Nuevo León a dejar de beneficiarse de recursos públicos. Su actuar comprueba que persiste en este partido la necesidad de seguir extorsionando gobernadores, como lo han hecho en administraciones pasadas”

Jorge Álvarez Máynez, junto con su bancada, condenó el intento de arremeter al TEPJF (Foto: Cortesía Movimiento Ciudadano)

Asimismo, refrendaron su compromiso hacia García Sepúlveda y su gobierno, pues sostienen que el PAN en la entidad se resiste a dejar de beneficiarse de recursos públicos, “por eso recurre a la extorsión”.

“No permitiremos, que, sin ninguna prueba, descalifiquen y señalen una supuesta persecución a diputados federales de la entidad”

De tal modo que MC señaló que las amenazas emitidas contra Samuel García son una afrenta a su decisión de romper con las viejas prácticas a las que recurría el PAN en Nuevo León, por lo que estarán atentos ante las expresiones del albiazul contra su coafiliado.

Y es que los discursos emitidos contra García estuvieron cargados de descalificaciones centradas a su persona en vez de señalar posibles soluciones a los problemas que acontecen las y los ciudadanos de NL, además que evocaron al pasado para asegurar que la entidad se encontraba mejor.

La bancada del PAN denostó los avances de la administración de MC en NL

Por ejemplo, José Elías Lixa, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, dijo de manera irónica que Samuel no debe “renunciar a su inteligencia y al conocimiento que dice que tiene de la Constitución para convertirse en un pequeño dictador de caricatura”, esto en relación a su modo de expresarse a través de redes sociales y medios institucionales.

“Si cree que sus bromas, sus chistes y sus desatinos en redes sociales los va a trasladar, a partir de las instituciones, para amedrentar a legisladores federales del PAN, el gobernador está muy equivocado”

Asimismo, el senador Víctor Fuentes recordó que el viejo Nuevo León era un ejemplo de todo lo bueno: “líder en inversión, líder en educación, líder en medio ambiente, líder en seguridad, líder en todo”, y contrastó esto con el gobierno que lleva menos de un año.

“En el Viejo León, las cosas estaban bastante mejor. Hoy, con este gobierno de Movimiento Ciudadano, tristemente las cosas no van bien”

Samuel García Desabasto De Agua En Nuevo León

Finalmente, se debe destacar que la administración de Samuel García atraviesa por un periodo particularmente complicado respecto a su gobernabilidad, pues la sequía que azota la entidad ha provocado que el abasto de agua sea sumamente reducido, lo cual incide en la distribución del vital líquido, con lo que los reclamos al abanderado de MC no se hicieron esperar.

Aunado a ello, el abasto del suministro eléctrico también entró en crisis, complicándole la vida a los ciudadanos del estado. Y como si esto no fuera suficiente, también coincide con el incremento al precio del Metro, con lo cual el clamor popular se ha intensificado contra el egresado del Tec de Monterrey. De tal modo que las pintas clandestinas en las que se critica la gestión de García Sepúlveda comenzaron a aparecer en las calles de NL.

Por lo que García Sepúlveda salió a defenderse en una conferencia de prensa, en la que explicó que no sirven las críticas sobre la crisis de abasto de agua, ya que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la responsable de la distribución de este vital líquido y que su gobierno se encarga de distribuirlo, pero, agregó, no se puede administrar lo que no se tiene.

