Nuevo León sin agua: iniciaron los reclamos y pintas clandestinas contra Samuel García por la crisis hídrica

Se registraron pintas clandestinas contra Samuel García, gobernador de Nuevo León (Foto: Twitter / @LoQuePasaEnNL / @samuel_garcias)

Nuevo León atraviesa una de las peores sequías de las que se tenga registro y, en virtud de soportar dicho periodo, la administración local de Samuel García, gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), implementó una serie de recortes a los suministros de agua, mismos que encendieron los ánimos entre las y los ciudadanos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de pintas clandestinas realizadas para condenar el plan elaborado por el gobierno en NL, de tal modo que en los muros de la entidad comenzaron a aparecer consignas contra García Sepúlveda en donde además de señalar la falta de agua, se reprocha el incremento al costo del servicio del Metro.

“Suban los impuestos a los ricos, no el metro a l@s trabajador@s […] Nos roban el agua, nos suben el Metro, ¡Hagamos algo! […] Samuel Pe**e*o”

A menos de un año de gobierno, ciudadanos condenaron la administración de Samuel García en Nuevo León (Foto: Twitter / @LoQuePasaEnNL / @samuel_garcias)

Y es que las declaraciones públicas del gobernador de Nuevo León no ayudaron a la aceptación de su estrategia de recorte al recurso hídrico, esto porque se implementó una mecánica de acceso al agua en la que las y los ciudadanos podrán hacer uso del agua de manera moderada de las 04:00 a las 10:00 horas (tiempo local).

“Hay que aguantar vara”, fue lo que pidió el egresado del Tec de Monterrey a su pueblo, pues si bien recordó, esta situación afecta más a los que menos tienen, lo que debe de hacer el director de los servicios de agua en NL es administrar en periodo de escasez.

“No ganan nada aventándole una piedra al camión de Agua y Drenaje, a final de cuentas ellos no tienen la culpa, tampoco el director, él tiene que administrar un déficit, no sale agua en la llave y: ‘Ingesu madre el de Agua y Drenaje, bueno, el gober y todos’”, agregó.

El gobierno local ya tiene un plan para satisfacer la necesidad hídrica (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, esta medida extrema es debido a la sequía que hay en la zona, ya que salvo la tormenta del pasado 1° de junio, no se han registrado lluvias en un largo periodo.

“Se suspende el programa de disminución (de abastecimiento) y se transforma en un programa general para toda la Zona Metropolitana y municipios periféricos, con suministro de agua de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana”, informó el funcionario el pasado viernes 3 de junio.

De igual modo, Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, fue criticada en redes sociales por el problema de estrés hídrico, después de que publicara el 2 de junio un Reel de Instagram con el cabello recogido efecto mojado y el outfit que utilizó para reunirse con la Fundación Real Madrid, entidad humanitaria que favorece el desarrollo deportivo, cultural y social en más de 270 países.

Mariana Rodríguez presume outfit

Los comentarios respecto a la sequía extrema que padecen los habitantes no se hicieron esperar, hubo personas que comentaron que llevan días sin bañarse o que se bañan con cubeta desde hace tres, cuatro y hasta cinco días seguidos por la falta de agua en regiones como la ciudad de General de Escobedo y los municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

“Muy bonita y todo, tu vestidito muy nice y así, pero en Guadalupe es día que no tenían que cortar el agua y no hay, se supone que sería los martes, cambié mi día de descanso para aprovechar el agua el día que se supone que debe haber y no hay”, fue una de las tantas críticas que se manifestaron contra la esposa de Samuel.

Y es que los recortes generalizados desataron cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno local para administrar el agua del estado, esto porque aseguraron que en algunas regiones han llegado a pasar hasta cinco días sin el preciado líquido, delatando una profunda necesidad de los habitantes de Nuevo León por agua.

