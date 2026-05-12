Sangre en el auto y en la casa: los peritajes que complican la situación de Fernando Yael, el estudiante buscado por la desaparición de su mamá

El arresto del estudiante fue realizado en la alcaldía Cuauhtémoc (PDI)

Con los reportes de la localización de manchas de sangre en un auto relacionado con Fernando Yael “N”, el estudiante que fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de su madre, Teresa Guadalupe de 55 años, el caso complica la situación del joven.

Lo anterior se suma a los informes del hallazgo de sangre en el domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde vivían la mujer y el ahora detenido.

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La información reciente fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien, a través de sus redes sociales, publicó el 11 de mayo imágenes que muestran la unidad vehicular investigada.

Según los datos ofrecidos por Jiménez, los peritajes por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), resultaron en el hallazgo de restos de sangre en los tapetes de la unidad, un auto Ibiza de color negro.

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La unidad revisada (X/@c4jimenez)

Denunció la desaparición; autoridades contradicen versión

Cabe destacar que el sujeto ahora investigado, en un primer momento, reportó la desaparición de su madre, alegando que la mujer había salido de la casa con dirección al Centro Histórico, sin que regresara.

“El imputado refirió que ella había salido de su domicilio y no había regresado. No obstante, las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación (PDI) permitieron obtener datos que contradicen esa versión”, es parte del informe de la Fiscalía de la CDMX del 9 de mayo.

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Mientras que, días antes, el 5 de mayo fue realizado un cateo en el inmueble de interés y el cual resultó en el hallazgo de “indicios biológicos relevantes”, según expuso la FGJ-CDMX.

Es decir, tras la identificación de sangre en el predio comenzó a generarse una hipótesis con la cual la mujer habría sido atacada en el domicilio.

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Agentes de la PDI capturaron al joven el pasado 7 de mayo de 2026. Crédito: FGJCDMX

Además, según destaca Jiménez, es posible que el auto revisado haya sido propiedad de Teresa Guadalupe y posteriormente usado por Fernando Yael.

Detención de Fernando Yael

El estudiante fue detenido el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc y un día después fue realizada la audiencia en la que el sujeto fue vinculado a proceso y se le impuso la medida de prisión preventiva, además de que fue determinado el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

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Fernando Yael fue capturado por las autoridades luego de que estas últimas detectaron inconsistencias en las declaraciones del joven. Lo anterior generó análisis de cámaras de vigilancia y registros telefónicos.

Además, los reportes periodísticos indican que Fernando Yael mantuvo una conversación con un amigo a través de una aplicación mensajería. En la conversación el estudiante señalaba que su madre se había molestado con él por temas escolares, por lo cual no le habían dado permiso de salir.

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