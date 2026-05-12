Cuánto gasta una familia mexicana en papel higiénico al año

El consumo de papel higiénico en los hogares mexicanos revela las diferencias en ingreso y acceso a productos básicos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad económica de los hogares mexicanos se expresa en cada decisión de compra cotidiana, incluso en aquellas tan aparentemente simples como la adquisición de papel higiénico.

Este insumo básico, de demanda universal y poco flexible frente a sus precios, constituye un fiel termómetro de la capacidad adquisitiva y la desigualdad estructural en el país.

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Su consumo y costo anual representan mucho más que una estadística: reflejan los márgenes de maniobra financiera y el grado de vulnerabilidad de millones de familias mexicanas.

El tamaño promedio del hogar mexicano ha mostrado una tendencia sostenida a la reducción durante la última década.

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De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el hogar típico está compuesto por 3.4 integrantes, cifra que va acompañada de una disminución progresiva desde 2016.

Este ajuste demográfico determina directamente la cantidad mínima de bienes básicos requeridos, entre ellos el papel higiénico, y modula la presión sobre el presupuesto familiar.

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Panorama de ingresos, precios y consumo

Los ingresos habituales de las familias desempeñan un papel clave en las decisiones de consumo. Según el INEGI, el ingreso promedio mensual de los hogares en 2024 fue de 25,955 pesos, aunque la brecha entre los extremos de la pirámide social sigue siendo marcada: los hogares más pobres reciben menos de 5,600 pesos mensuales, mientras que los de mayores ingresos superan los 236,000 pesos trimestrales.

Esta disparidad se traduce en diferentes estrategias de compra y en la capacidad de aprovechar economías de escala al adquirir productos no perecederos.

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El contexto inflacionario del primer semestre de 2026, con una tasa anual de 4.45% reportada por el INEGI, ha impactado el costo de vida y el precio de productos esenciales, incluido el papel higiénico.

El índice general de precios alcanzó los 145.831 puntos, mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos para un hogar urbano de cuatro personas se situó en 19,372 pesos mensuales.

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La inflación golpea con especial dureza a quienes destinan la mayor parte de su ingreso a bienes de consumo básico. En este escenario, el gasto en papel higiénico se convierte en un indicador claro del peso de la inflación sobre los hogares.

El gobierno mexicano, a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), estipula que la canasta básica incluya un paquete de 4 rollos por semana para una familia de cuatro. Esta cifra sirve como referencia mínima de consumo, aunque los estudios de mercado y las encuestas de la Profeco sugieren que el uso real puede ser aún mayor en muchos casos.

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Un hogar mexicano promedio utiliza cerca de 1,440 metros de papel higiénico al año, equivalentes a unas 16,000 hojas, de acuerdo con cálculos que consideran la composición demográfica y los hábitos de consumo reportados por la ENIGH y la Profeco.

Si se toma como base el estándar gubernamental de consumo —un paquete de 4 rollos por semana—, se proyecta una adquisición de hasta 208 rollos anuales por familia.

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Una familia mexicana promedio adquiere hasta 208 rollos de papel higiénico al año, según estimaciones oficiales y de mercado.(Freepik)

Estratificación del gasto anual en papel higiénico

El precio de cada rollo varía según la calidad, el gramaje y la marca. Los datos de la Profeco identifican tres segmentos principales: económico (3 a 6 pesos por rollo), medio (8 a 12 pesos) y premium (más de 15 pesos por unidad).

Los hogares con menores recursos suelen recurrir a marcas económicas, aunque la baja resistencia del producto puede obligar a un mayor uso, elevando el costo real a lo largo del año.

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Para determinar cuánto invierte una familia mexicana promedio en papel higiénico, se modelan tres escenarios según el ingreso y hábitos de compra:

En el segmento de menores ingresos, la compra de marcas económicas lleva a un gasto anual aproximado de entre 936 y 1,100 pesos , aunque la necesidad de reponer más rápido el producto puede elevar esta cifra.

Los hogares de clase media y trabajadora invierten alrededor de 1,872 pesos anuales , adquiriendo productos de mejor desempeño en supermercados y aprovechando promociones.

Aquellos con mayor capacidad adquisitiva, que optan por productos premium, gastan cerca de 2,700 pesos al año, aunque la mayor densidad y calidad de estos rollos reduce el número de unidades necesarias.

El dato más representativo para el grueso de la población es que una familia mexicana promedio destina entre 1,800 y 2,000 pesos anuales a la compra de papel higiénico.

Este cálculo integra los comportamientos de compra más frecuentes y los niveles inflacionarios actuales, ofreciendo una imagen precisa del gasto real.

Un informe detalla cómo el gasto anual promedio de 1,800 a 2,000 pesos en papel higiénico en México refleja la disparidad de ingresos y el impacto de la inflación en las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad del producto

El gasto efectivo no depende solo del precio, sino de la calidad del papel higiénico adquirido. La Profeco ha evaluado decenas de marcas, constatando que productos con bajo precio unitario pueden resultar más costosos si exigen un mayor consumo por su fragilidad.

Los criterios de resistencia, gramaje y rapidez de desintegración son esenciales para evitar sobrecostos por obstrucciones en el drenaje, un problema frecuente en hogares con infraestructura sanitaria deficiente.

La calidad también influye en la salud pública. En muchos hogares, la imposibilidad de desechar el papel en el inodoro por riesgo de taponamientos lleva a prácticas que pueden aumentar la exposición a enfermedades gastrointestinales.

Así, la elección del producto adecuado no solo protege el bolsillo, sino la integridad sanitaria del hogar.

Desigualdad y la penalización por pobreza

El acceso limitado a recursos obliga a los hogares más pobres a adquirir papel higiénico en presentaciones pequeñas y a precios unitarios más altos, mientras que las familias con mayor liquidez pueden comprar al mayoreo y aprovechar descuentos.

Esta “penalización por pobreza” significa que quienes menos tienen, proporcionalmente gastan más en este insumo básico, llegando a representar hasta el 1.8% de su ingreso anual.

El fenómeno no responde a desconocimiento, sino a una falta estructural de liquidez y acceso a grandes superficies comerciales.

Las familias con mejor poder adquisitivo reducen el costo unitario, mientras que las de menores ingresos absorben el precio más elevado en cada compra frecuente y de emergencia.

Las familias con menos recursos pagan más por papel higiénico y destinan una mayor proporción de su ingreso a este producto básico. (AP Foto/Michael Phillis)

El gasto que una familia mexicana realiza cada año en papel higiénico está determinado principalmente por sus ingresos y el impacto de la inflación, así como por los precios y opciones disponibles en el mercado.

Detrás de cada paquete adquirido hay una compleja trama de desigualdad, adaptación económica y evolución productiva que define el día a día de millones de hogares en México.