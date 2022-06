Cuitláhuac García respaldó a la FGE sobre liberación de Del Río Virgen: “Las víctimas fueron ignoradas”

(fotos: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez / Facebook/José Manuel del Río)

Durante la noche de este viernes 17 de junio, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, fue liberado tras permanecer más de 100 días en prisión.

Ya que un juez determinó no vincularlo a proceso bajo el argumento de que no se había presentado ninguna prueba ante su presunta autoría intelectual en el homicidio de Remigio René Tovar Tovar.

El político perteneciente al partido Movimiento Ciudadano fue bien recibido por sus compañeros y el senador Ricardo Monreal quien fue uno de los más activos en pedir su liberación y festejó por medio de su cuenta de Twitter el acontecimiento.

Pero también, la Fiscalía General del Estado de Veracruz mandó un mensaje en el que expresaron su inconformidad respecto al caso, pues la fiscal Verónica Hernández Giadáns señaló que la sentencia de amparo fue dictada por mayoría de votos y no fue unánime.

(foto: @CuitlahuacGJ)

“Esta Fiscalía General, a pesar de no compartir el criterio tomado por la mayoría del tribunal colegiado, como una institución que es parte del Estado de Derecho, respeta su resolución”

Poco después el mismo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hizo hincapié en lo expuesto por la fiscal a través de su cuenta de Twitter.

En la publicación recalcó que del comunicado “se deducen puntos claves”: que la votación no fue unánime; que no se había examinado correctamente la decisión de amparo; que las víctimas fueron ignoradas ante la protección del presunto homicida, y que la liberación “NO LO EXONERA” de su presunta participación en el homicidio de René Tovar.

“Del Comunicado de la Fiscalía General del Estado se deducen puntos claves: - José Manuel “N” salió por amparo con voto en contra de un magistrado del Tribunal. NO FUE UNÁNIME. - El magistrado argumentó que NO SE EXAMINÓ CORRECTAMENTE la decisión de amparar al presunto culpable.- Las víctimas fueron ignoradas en la decisión de proteger al presunto homicida. - La decisión de liberarlo NO LO EXONERA de su presunta participación en el homicidio de René Tovar.”

De hecho, varias horas antes, compartió también un fragmento de la sesión en el que uno de los magistrados, Martín Soto Ortíz, reiteró su desaprobación a la decisión tomada por los demás magistrados. “Magistrado estuvo en contra de la resolución del tribunal, llama la atención que no se atendió el interés de la víctima y no hubo un estudio de fondo”, redactó el gobernador veracruzano.

Del Río Virgen fue liberado durante la noche del 17 de junio (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

De igual forma, antes de que se diera la liberación, Cuitláhuac García había expresado su desaprobación y aseguró que se trataba de una liberación torciendo la ley por un “amigo pudiente” y esperaba que el poder judicial federal pudiera corregir el rumbo del caso.

Y a pesar que no aclaró de quién se trataba, usuarios de redes sociales insinuaron que se trataba de Ricardo Monreal.

“Es lamentable que unos jueces federales insistan en torcer la ley a conveniencia del presunto homicida solo porque tiene un amigo pudiente. La parte buena es que ese “buen amigo” ya quedó desenmascarado que sirve a la corrupción. Ojalá el poder judicial federal corrija el rumbo”, señaló el morenista.

Por otro lado, Del Río Virgen declaró ante los medios reunidos que se sentía bien a pesar de que “la justicia tarda, pero llega”. Y recordó el crimen en contra de René Tovar y aseguró que “se hará justicia por el asesinato”.

