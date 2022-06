Se suspendió el primer simulacro previsto para el 21 de junio en CDMX

El próximo lunes 19 de septiembre se realizará el simulacro nacional (Foto: Karina Hernández / Infobae)

A través de una tarjeta informativa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el primer simulacro por sismo de 2022, el cual se encontraba programado para el martes 21 de junio a las 13:00 horas se suspendió hasta nuevo aviso.

Sin embargo reiteró que la Ciudad de México, como todos los años, participará en el Simulacro Nacional conmemorativo por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 el cual será el próximo lunes 19 de septiembre.

“Se invita a la población y los diferentes sectores a seguir aplicando medidas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de la prevención en la Ciudad de México, entre ellas, contar con un Plan Familiar para la Prevención de Riesgos actualizado, en el que se contemple la participación y responsabilidad de cada integrante de la familia en caso de un sismo de gran magnitud”, se informó.

Civiles durante el macrosimulacro sobre Avenida Juárez, Ciudad de México, en la que participó el cuerpo de Bomberos y Protección Civil con simuladores de rescate (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La Secretaría no especificó la razón por la que este simulacro se suspendería, lo que ocasionó diversas críticas en redes sociales como Twitter. Algunos de los usuarios escribieron que las actividades que se encargan de generar una cultura de prevención en la población se cancelan mientras que conciertos o promociones de campañas de la jefa de gobierno de la CDMX se llevan a cabo.

“Sin dar una razón de peso?, espero que también cancelen lo de box, como es posible que al gobierno, les importe más un récord, que la prevención, al rato vuelve a temblar y ocurren fallecimientos y se lavan las manos, esto seguirá mientras sigan tomando a juego la prevención”, escribió el usuario @jirsuchiha.

Mientras que a otros les preocupó que no se llevará a cabo este ejercicio de prevención ya que no sabrán si arreglaron las alertas cerca de sus domicilios. Mismas de las cuales muchas personas se han quejado ya que no suenan y en caso de un sismo real podría ser causa de daños irreversibles.

Es importante contar con una cultura de prevención ante un siniestro (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“De igual manera, la SGIRPC hace un llamado a todos para mantenerse informados siempre a través de fuentes oficiales”, terminó la Secretaría.

Cabe destacar que en la página oficial de la SGIRPC se puede acceder a un Plan Familiar para la prevención de riesgos mediante el link: Plan familiar Lectura Web 2019 (cdmx.gob.mx). En este se plantean instrucciones para prevenir, reducir y controlar los efectos de una emergencia o desastre.

Como primer lugar se plantea detectar y reducir peligros al interior y exterior de la vivienda; después identificar las zonas de menor riesgo; ejecutar un plan establecido y por último realizar simulacros.

Dentro de los peligros potenciales se encuentran instalaciones de luz eléctrica como apagadores, contactos, focos, interruptores de seguridad; en el agua como cisternas, tuberías, accesorios del lavabo, regadera y fregadero; en la sanitaria como las tuberías de desecho, retrete, coladeras y registros; por último en la de gas como la estufa, calentador, cilindro o en el tanque estacionario.

Cada año se realiza el simulacro Nacional del 19 de septiembre como parte de la conmemoración del sismo de 1985 y de 2017(Foto: Twitter @M_OlgaSCordero)

Cabe recordar que las zonas de menor riesgo son lejos de vidrios que pudieran romperse y objetos que puedan caerse, lejos de lugares donde se almacenen materiales peligrosos y fuera de la cocina ya que en caso de sismo, las puertas de los gabinetes se pueden abrir, los platos y vasos se pueden caer.

Así mismo en el documento se señala la importancia de mantener la calma ya que muchas veces al sufrir alguna alteración se puede provocar un accidente.

SEGUIR LEYENDO: