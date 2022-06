La CDMX suspendió a los primeros transportistas por irregularidades con la nueva tarifa

Como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, este miércoles 15 de junio entró en vigor el alza de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, pero los transportistas deberán cumplir con una serie de requisitos para poder aplicar este cobro, de lo contrario, recibirán sanciones que van desde la suspensión de la unidad hasta el retiro de la licencia a conductores.

Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX, informó en la mañana de este 15 de junio que ya se suspendieron a las primeras unidades por incumplir los requisitos en calidad de servicio que van en paralelo a la nueva tarifa de transporte.

Este operativo se lleva a cabo en coordinación con personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Un día antes, Lajous explicó que los operadores y las rutas concesionadas deben cubrir una lista de mejoras en la calidad del servicio para justificar este aumento de tarifa a los usuarios, y para vigilar que se cumplan, este 15 de junio iniciaron operativos en los Centros de Transferencia Modal (Cetram), también conocidos como paraderos.

Las nuevas tarifas deben estar a la vista del público usuario en unidades y bases de ruta, esto con la finalidad de evitar confusiones y se pague lo justo. En caso de que la unidad no cumpla los requisitos, como el retiro de polarizados y aseo, o el operador no porte uniforme, se podrán emitir los reportes correspondientes a través de Locatel, marcando en el teléfono al *0311, y a la propia Semovi, en las cuentas de Twitter @VigiMoviCDMX y @LaSEMOVI.

Las medidas de sanción van desde el decomiso de la unidad que incumpla la normativa, la suspensión del servicio de forma temporal, en el caso del operador, se le puede retirar la licencia de manejo y en casos más graves, se perdería la concesión (placas) del vehículo involucrado.

La Semovi explicó que la segunda fase de los operativos incluirá revisiones aleatorias en cada una de las rutas que operan en la ciudad y en casos graves de violaciones, se podría aplicar una revocación de la concesión a la organización de transportistas correspondiente.

Las autoridades capitalinas recordaron que la Red de Movilidad Integrada que incluye al Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús, mantienen las mismas tarifas, por lo que este aumento de 1 peso aplica solo para el transporte concesionado.

Obligaciones que deben cumplir los operadores

- Respetar la nueva tarifa autorizada

- Portar uniforme, que consiste en pantalón oscuro y camisa blanca.

- Licencia tipo C, vigente

- Cumplimiento general del Reglamento de Tránsito.

- Sin acompañantes (cacharpos).

- Eliminar malas prácticas de manejo.

- Reforzamiento de la capacitación para todos los conductores.

Mejoras en las unidades de transporte

- Cromática acorde a la normatividad.

- Retiro total de los vidrios polarizados, que constituye un factor de riesgo.

- Medidas de mantenimiento básicas para garantizar la seguridad: luces, puertas, pasamanos y frenos.

- Seguros aprobados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Acciones que deben cumplir los transportistas

- Evitar la acumulación en las bases.

- Respetar las paradas preestablecidas.

- Evitar el tortuguismo o el exceso de velocidad.

- Eliminar equipos de sonido con volumen alto al interior de las unidades.

- Padrón de choferes asociados a la unidad.

