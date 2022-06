Osorio Chong aseguró que Alito Moreno “no es el dueño del partido” y esperan su renuncia

Osorio Chong dijo que Alito Moreno no es el dueño del partido (Foto: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en la reunión de este martes se habló de la posibilidad de que Alejandro (Alito) Moreno renuncie, no obstante, él se negó a dejar la dirigencia.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga, realizada en Radio Fórmula, el legislador señaló que pese a su derrota del pasado 5 de junio, Moreno se niega a dejar el lugar, por lo que internamente están analizando el caso.

“Tenemos que analizar la circunstancia que vive el partido que es compleja en su dirigencia y compleja en sus resultados, es un tema que planteamos, es de confianza, es de inclusión y pareciera que son dirigentes del partido, Alejandro Moreno es dirigente, no dueño del partido”, señaló.

En la reunión que habrían mantenido los priistas se abordaron otros temas “para tener cohesión, unidad y para dar respuesta a planteamientos que de otra forma fueron planteados por otros integrantes del partido”.

Alito Moreno no quiere renunciar a su puesto (Foto: ARchivo)

Entre los principales asuntos revisados están los resultados que tuvo el partido tricolor durante las elecciones del pasado 5 de junio. Además, dijo que también estuvieron presentes los 11 expresidentes para participar en la toma de decisiones.

“Fuimos convocados por diversos planteamientos y por eso no hay una sola respuesta. La verdad es que los 11 expresidentes que estuvieron allí, que participaron, todos hablamos y el planteamiento fue diverso, no de todos, pero esperamos respuesta, principalmente por el partido, por el momento que vive nuestro instituto político de resultados electorales que se deben de revisar y analizar todo en favor del partido, no se trata de posiciones personales, sino más bien de lo que ha venido sucediendo en la actual dirigencia”.

Osorio Chong recordó que antes tenían 19 gubernaturas y que las perdieron todas en esta ocasión. Además también se quedaron fuera de varias presidencias municipales y diputaciones. Al no contar con ninguna de ellas quieren actuar de forma distinta, pero no en contra del Gobierno Federal.

“De ninguna forma es contra el gobierno contra quien competimos, no queremos hacer ningún juego a un gobierno que usa herramientas al margen de la ley”.

Alito Moreno ha sido el presidente del PRI que más gubernaturas ha perdido (Ilustración: Infobae/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El PRI busca dejar afuera el mérito y guiarse por el liderazgo

De tal modo, el legislador priista dijo que “puso sobre la mesa” el tema de las candidaturas plurinominales, ya que 11 estados no estuvieron presentes en los primeros 10 lugares de los mismos. En ese sentido arremetió contra personas que “no deberían estar ahí” como “el hijo del gobernador de Campeche”.

“Se concentraron solo en unos estados y yo no le quito méritos a mucha gente que está allí y conozco pero otros a los que más bien habría que expulsar, como el hijo del gobernador de Campeche, porque con un mérito llega a una pluri y se trata de no seguir esa dinámica en la que se toman decisiones que son de solo un liderazgo”, aseveró.

Dijo al periodista que “el partido es muy grande y se sigue dando una batalla” aún en momentos complejos como el actual, en el que “todo el poder se centra en el Gobierno Federal”, similar a como ocurría hace 50 años, cuando “todo estaba centralizado, no había cuestiones de pluralidad ni de inclusión”.

Mientras tanto, señaló que se mantendrán al pendiente de la siguiente convocatoria que hará Alito Moreno y con el planteamiento que han puesto sobre la mesa sobre su renuncia.

