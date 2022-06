“Sin andar de metiche, Alito debe seguir”: Mario Delgado defendió continuidad de Alejandro Moreno en el PRI

(Fotos: Morena//Twitter/@alitomorenoc)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se posicionó a favor de la continuidad de Alejandro Alito Moreno Cárdenas frente a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto, luego de que el priista se reuniera con ex líderes de su partido en donde -se afirma- le pidieron su renuncia pero éste se negó.

“Con todo respeto y sin ánimos de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alito Moreno debe seguir”, escribió el Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que Moreno Cárdenas “ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés [dirigente nacional del Partido Acción Nacional] y la derecha”. Arremetió con el hashtag #FuerzaAlito.

Mario Delgado a través de Twitter comentó sobre la permanencia de Alejandro Moreno frente al PRI (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios de Delgado Carrillo se dieron luego de que Alito Moreno declaró que cada uno de los exdirigentes del Revolucionario Institucional le expresaron sus inconformidades, entre las que se planteó que éste debía dimitir del cargo. Sin embargo, el diputado federal aseguró que continuará durante el período por el que fue electo.

Luego de la reunión de cuatro horas que el exgobernador de Campeche sostuvo con las viejas dirigencias, aseguró que se acordó su salida para el 19 de agosto del 2023; cuando debe concluir su período pues, afirmó, él fue electo por la militancia.

“Nosotros fuimos electos para un período de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”, comentó durante una conferencia de prensa posterior a la reunión.

Alito Moreno recibió a los exdirigentes del PRI (Foto: Twitter/@jenarovillamil)

Información en desarrollo...

