CDMX no cambiará estrategia para frenar alza de contagios por COVID-19: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum declaró que no habrá ajustes a la medidas para el combate al SARS-CoV-2 (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

A pesar del alza de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no habrá ajustes a la medidas para el combate al SARS-CoV-2.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que su administración va a monitorear los casos positivos, los casos activos y la ocupación de camas en hospitales de la urbe.

Asimismo, negó conocer los motivos por los cuales hay un repunte en los contagios del coronavirus, aunque consideró que se puede deber a que la actividad económica es similar a tiempos previos a la pandemia.

Sheinbaum indicó que los contagios hasta el momento no son tan graves, debido a que las personas se han vacunado (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

“Es difícil saber exactamente a qué se atribuyen, obviamente la actividad económica ya está a niveles pre pandemia. Lo bueno de todo esto es que no hay hospitalizaciones, no ha habido incremento en hospitalizaciones”

No obstante, la jefa de Gobierno señaló que los contagios hasta el momento no son tan graves debido a que las personas se han vacunado. “La vacuna no evita que te contagies, la vacuna lo que hace es que cuando te contagias, la posibilidad de que sea grave es muy, muy baja. Entonces, hasta ahora es lo que está ocurriendo, aumenta el número de contagios, pero no es una enfermedad grave”, agregó.

Vacunación COVID-19 en CDMX

Del lunes 13 al viernes 17 de junio continuará la vacunación en 16 centros de Salud y el Cencis Marina (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

En este contexto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que, del lunes 13 al viernes 17 de junio, continuará la vacunación en 16 centros de Salud y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (Cencis Marina) para la población mayor de 12 años que no cuenten con ninguna dosis de los biológicos contra el COVID-19.

Según detalló la dependencia, se aplicará la marca Pfizer a menores de 12 a 17 años, tanto en primera como en segunda dosis; en tanto, los mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis se les aplicará el biológico CanSino.

Mientras que a adultos mayores y mayores de edad con otro tipo de comorbilidades y que su última dosis la hayan recibido por lo menos hace cuatro meses, recibirán las vacunas CanSino y Sputnik-V.

Salud recordó que no hay un calendario para atender a las personas, por lo que sugirió acudir en la fecha y horario que más les convenga, “teniendo la certeza que habrá suficiente disponibilidad de vacunas”.

Requisitos para la inmunización

Salud recordó que no hay un calendario para atender a las personas (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud indicó que los requisitos para la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años son:

-Acta de nacimiento

-CURP

-Documento que acredite que tienen los 12 años cumplidos

-Expediente de vacunación descargado de mivacuna.salud.gob.mx y prellenado

-Acudir acompañado por un adulto

Mientras que las personas mayores de edad deberán acudir con su expediente impreso, pero sí requieren segunda dosis, deberán acudir con el comprobante de la primera dosis.

Los 17 puntos estarán disponibles en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Información en desarrollo

