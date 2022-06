Tundieron a Mariana Rodríguez por sequía extrema en Nuevo León: “¿Te pudiste bañar?”

Mariana Rodríguez presume outfit y la tunden por sequía extrema en el estado de Nuevo León

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, fue criticada por la falta de agua en el estado de Nuevo León después de que publicara este jueves un Reel de Instagram con el cabello recogido efecto mojado y el outfit que utilizó para reunirse con La Fundación Real Madrid, entidad humanitaria que favorece el desarrollo deportivo, cultural y social en más de 270 países.

En el video de corta duración se observa a la primera dama del estado presumiendo su look bicromático en blanco y negro, conformado por un vestido largo, botas y camisa. Un estilo visiblemente pulcro que incorporó paso a paso en sus historias de Instagram.

Los comentarios respecto a la sequía extrema que padecen los habitantes no se hicieron esperar, hubo personas que comentaron que llevan días sin bañarse o que se bañan con cubeta desde hace tres, cuatro y hasta cinco días seguidos por la falta de agua en regiones como la ciudad de General de Escobedo y los municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

Captura: IG @marianardzcantu

“Muy bonita y todo, tu vestidito muy nice y así, pero en Guadalupe es día que no tenían que cortar el agua y no hay, se supone que sería los martes, cambié mi día de descanso para aprovechar el agua el día que se supone que debe haber y no hay…”, comentó @melodylunhaa.

“Qué padre tú sí te puedes bañar…”, mencionó @alee_esquivel01.

“Escobedo tenemos 5 días sin agua, qué coraje que los de arriba sí tengan y no batallen”, replicó @georgina_mty.

Captura: IG @marianardzcantu

Otros de los comentarios que secundaron la publicación fueron los cuestionamientos en torno a si Mariana Rodríguez está o no embarazada. Algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores al respecto fueron los siguientes:

Captura: IG @marianardzcantu

“Pareciera que estás embarazada y si es así qué emoción y felicidades pero no creo que sea prudente que los publiques ya que hay mucha gente víbora y que te pueden hacer mal de ojo”, añadió @denissseava.

“¿Mariana estás embarazada?”, respondió @chata_balote_de_ric.

“No es por nada pero con ese outfit parece que estás embarazada. Si es así, me da mucha felicidad y sino…Esperemos que ese sueño se te cumpla”, comentó @villegasIllelyz.

Captura: IG @marianardzcantu

No es la primera vez que se le levanta este tipo de rumor a Mariana Rodríguez pero la Chavacana Mayor aún no ha pronunciado nada al respecto de los señalamientos de su audiencia.

En relación a los argumentos realizados por los internautas, la falta de abastecimiento de agua en Nuevo León es una problemática que comenzó desde el año 2015 y fue evolucionando hasta que el estado se declaró el pasado dos de febrero de 2022 en emergencia por sequía extrema, esto significa que Nuevo León sólo cuenta con una capacidad del 44 por ciento de volumen de agua disponible.

La declaratoria oficial del estado informó en el primer trimestre del año 2022 que las presas acuíferas que abastecen principalmente a Nuevo León que son: La Boca, de Cerro Prieto y El Cuchillo no poseen el volumen mínimo para sobrellevar las necesidades de la población durante el primer semestre del año 2022.

“Se suspenden todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua. Se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la operación de infraestructura hidráulica, para ayudar a mitigar los efectos de la falta de agua”, indicó la página e informe oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León.

De igual manera, el comunicado del estado hizo énfasis en la necesidad urgente de acciones en favor del abastecimiento de agua potable en la región, no solamente por parte de los habitantes, sino también por parte del sector público y del sector privado.

SEGUIR LEYENDO: