“¿Quién le cree algo al tal Alito?”: así se burló Epigmenio Ibarra de Alejandro Moreno tras audio filtrado

Epigmenio Ibarra se lanzó, una vez más, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (Fotos: cuartoscuro.com)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, se lanzó, una vez más, en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, por el audio que filtró donde acusa supuestas amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que el primer cuestionamiento que se debe hacer ante el audio difundido por Alito Moreno es si realmente se le cree algo de lo que dicen ahí.

“El primer cuestionamiento debería de ser: Hoy, ¿quién le cree algo al tal Alito?”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron en contra del fundador de Argos Producción, al asegurar que tampoco se le creen al partido guinda ni al mandatario federal.

Ibarra indicó que el primer cuestionamiento que se debe hacer ante el audio difundido por Moreno es si realmente se le cree (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“El segundo cuestionamiento debería de ser: Hoy, ¿quién le cree algo al tal AMLO?. El tercer cuestionamiento debería de ser: Hoy, ¿la gasolina ya cuesta 10 pesos el litro?”, “El segundo cuestionamiento debería ser: Hoy, ¿quién cree que Epigmenio Ibarra realiza el pase de lista muertos porque de verdad le indigna esas pérdidas?” y “Segundo cuestionamiento: ¿por qué no desmentir con pruebas y no con prejuicios?”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que la tarde de este martes, el presidente del Revolucionario Institucional denunció que la administración morenista ha emprendido una campaña en su contra por no haber votado a favor de la Reforma Eléctrica del mandatario federal.

Durante conferencia de prensa, el líder del tricolor declaró que el presidente López Obrador pidió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, amenazarlo a través del senador Manuel Velasco, y “por razones de seguridad” grabó la llamada que recibió durante una gira de trabajo.

Moreno indicó que la oposición no va a permitir que el país sea tratado y amenazado de esa forma (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“No nos van a doblar, primero está México y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrían que meter millones de mexicanos y eso no lo van a lograr”, manifestó.

Moreno indicó que, como sostuvo en la conversación el pasado 8 de abril, la oposición no va a permitir que el país sea tratado y amenazado de esa forma. “No van a dividir a la coalición, mucho menos a lo que hemos construido en el PRI y en Va por México”, agregó.

“Con el presente y el futuro de México o se puede negociar, no se vale lo que están haciendo desde el poder (…) Mi familia y equipo han sido acosados”

El líder del tricolor declaró que AMLO pidió a Adán Augusto López, amenazarlo a través del senador Manuel Velasco (Video: Twitter/@alitomorenoc)

El dirigente del tricolor también puntualizó que no lo van a “doblar, ya que “aquí estoy y sigo firme al frente del PRI, con el respaldo y la confianza de la militancia priista. Estos audios son trucados”.

Asimismo, informó que solicitó al encargado jurídico del PRI un peritaje del audio que le atribuyen a él, el cual corrió a cargo de un especialista.

Precisó que el 27 de mayo el dictamen del peritaje arrojó que “el audio no es auténtico”, y “presta indicios de alteración y modificación”, por lo que acusó que “utilizan recursos públicos para tratar de destruir a la oposición y llevan a cabo una campaña de odio y violencia hacia mi persona, para hacerme callar”.

Finalmente, Alito Moreno anunció que realizará una gira internacional, empezando por los Estados Unidos, para denunciar lo que está ocurriendo en el país.

