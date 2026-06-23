Serán rivales de Andrea Chávez dentro de Morena: estos son los dos aspirantes que buscan candidatura en Chihuahua

Morena registró a Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño y Luis Carlos Arrieta Lavenant como aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Chihuahua.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena registró a Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño y Luis Carlos Arrieta Lavenant como aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Chihuahua, un proceso interno rumbo a la gubernatura de 2027 que se definirá por encuestas entre el partido guinda, PT y PVEM.

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La contienda principal se concentra entre Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez con licencia y exsenador, y Chávez Treviño, senadora por Chihuahua con licencia y exdiputada federal.

Pérez Cuéllar tiene 57 años y nació el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez. En su trayectoria figura su paso por el PAN durante casi 30 años, donde fue dirigente estatal, además de Movimiento Ciudadano, antes de incorporarse a Morena alrededor de 2016

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La contienda principal en Morena Chihuahua se concentra entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño por su estructura partidista, reconocimiento y presencia pública. (redes sociales)

Chávez Treviño tiene 29 años y nació el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez. Es abogada por la UACJ y milita en Morena desde 2018; su perfil público se centra en temas de feminismo e igualdad de género vinculados a la 4T, además de experiencia como asesora parlamentaria y en áreas de comunicación del partido.

El tercer aspirante es Arrieta Lavenant, conocido como “El Capi”, un ingeniero agrónomo y capitán piloto aviador de alrededor de 63 años (nacido en 1962). Fue candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario en 2021 y ha tenido acercamientos con otros espacios políticos, lo que lo coloca como un perfil menos conocido a nivel estatal frente a los otros dos registros.

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Inicia el registro de aspirantes de Morena a 17 gubernaturas rumbo a 2027

Morena inició el registro de aspirantes para 17 gubernaturas rumbo a 2027 como parte de su proceso interno. (Morena)

Morena inició el pasado 22 de junio el registro de aspirantes para 17 gubernaturas rumbo a 2027 y, al mismo tiempo, respondió al TEPJF por la resolución que validó 110 mil afiliaciones disputadas por el partido, al sostener que sus militantes “son ciudadanos mexicanos y mexicanas” que participan de manera correcta en su padrón.

Para inscribirse, los aspirantes debieron entregar cartas compromiso en las que reconocen las reglas del proceso. También aceptaron el principio de paridad de género y declararon no tener antecedentes penales ni deudas alimentarias.

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Otro requisito fue aceptar el método de encuesta como mecanismo de selección y comprometerse a respetar sus resultados. Además, recibieron una guía específica para organizar asambleas orientadas a la defensa de la soberanía nacional, conforme a las reglas previstas en cada convocatoria estatal.

El arranque del proceso interno ocurrió en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ahí estuvieron Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández Mora, titular de la Comisión Nacional de Elecciones, junto con dirigentes del PT y el PVEM.

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Dicho procedimiento correspondió a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación. Ese paso funciona como antesala para definir las candidaturas de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.

El TEPJF valida 110 mil afiliaciones disputadas y ordena al INE revisar 1 mil 913 registros

El TEPJF validó 110 mil afiliaciones disputadas y Morena sostuvo que sus militantes participaron correctamente en el padrón. (Foto: Morena)

La decisión de la Sala Superior también ordenó al INE revisar 1 mil 913 inscripciones presuntamente vinculadas al padrón morenista. Según el texto, el tribunal resolvió a favor de organizaciones políticas que buscan obtener registro partidista.

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El origen del fallo fue que Morena no presentó las cédulas originales de afiliación ni las hojas físicas con las firmas de los ciudadanos. El diferendo, según la dirigencia nacional, no radica en registros indebidos sino en una duplicidad con nuevos partidos.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, rechazó el criterio del tribunal y dijo: “Nosotros no compartimos la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Afirmamos que nuestras afiliaciones se han hecho de manera correcta, que son ciudadanos mexicanos y mexicanas que gustan y participan de estar dentro de Morena”.

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La dirigente agregó que el partido acata las resoluciones de la autoridad electoral, pero mantiene su desacuerdo con ese fallo. En su explicación, precisó: “No es que se estén registrando indebidamente (las afiliaciones), no, lo que tenemos es duplicidad con los nuevos partidos”.